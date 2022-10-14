В Красном море после пожара затонул контейнеровоз

В Красном море в 300 км к юго-востоку от порта Судана затонул контейнеровоз «TSS Pearl», на котором почти неделю бушевал пожар, сообщает Maritime Executive.

Огонь вспыхнул 5 октября, когда судно следовало из порта Джидда (Саудовская Аравия) в порт Аден (Йемен). По предварительным данным, он возник в одном из контейнеров, а затем быстро распространился и охватил жилую надстройку. На помощь экипажу подоспел автомобилевоз «Orion Leader», принадлежащий NYK Line и который следовал из порта Лаем-Чабанг (Таиланд) в порт Джидда. Было спасено 8 членов экипажа. Их передали команде сухогруза «St. Dimitrios», спасшей с горящего судна 17 членов экипажа.

«Неизвестно, был ли потушен пожар, после того как его покинул экипаж, и смогли ли до судна добраться спасательные бригады. Сам контейнеровоз был брошен и дрейфовал. Известно лишь, что эксперты приступили к расследованию пожара до того, как контейнеровоз затонул», — пишет издание.

Контейнеровоз «TSS Pearl» вместимостью 1,8 тыс. TEU построен в Китае в 2008 году. Судно принадлежало компании Rafidain Shipping (ОАЭ), им управляла Tehama Shipping (ОАЭ). Флаг – Панама.

Фото: NYK Line