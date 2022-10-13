Самый низкий уровень пиратских нападений за три десятилетия

За первые 9 месяцев 2022 года Международное морское бюро (International Maritime Bureau – IMB) зафиксировало рекордно низкое число сообщений об инцидентах с участием пиратов.

Согласно последнему отчету IMB, в январе-сентябре организация получила сообщения о 90 случаях нападений на суда – самый низкий показатель за последние три десятилетия.

При этом в 95% случаев пиратам удалось проникнуть на борт судов (в конкретных цифрах, таких судов было 85). Одно судно было захвачено, четыре попытки на падения были предотвращены. Практически все нападения были совершены в темное время суток.

27 моряков попали в заложники, шесть подверглись нападению, еще пятерым угрожали.

Из 90 инцидентов 13 произошло в районе Гвинейского залива, совсем недавно бывшего главным пиратоопасным регионом. Для сравнения, в январе-сентябре прошлого года там было совершено 27 нападений.

В то же время выросла активность пиратов в Сингапурских проливах – за отчетный период сообщается о 31 нападении против 21 инцидента годом ранее. В большинстве случаев нападавших интересовали судовые припасы и иное имущество. В 16 случаях пираты были вооружены. При этом объектами нападения становились в том числе крупнотоннажные балкеры и танкеры.

Количество нападений на суда на якорной стоянке в Кальяо в Перу сократилось с 15 в январе-сентябре 2021 года до 9 в этом году. Еще пять инцидентов произошло на якорной стоянке Макапа в Бразилии, в ходе одного из них 30 августа нападавшие связали шестерых охранников и вахтенного офицера на борте стоявшего на якоре балкера.

По типам судов, в январе-сентября 2022 года нападению подверглось 40 балкеров, 23 танкера и 10 контейнеровозов.

Скриншот: IMB