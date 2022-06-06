PIL возобновляет заходы на Маврикий

Pacific International Lines (PIL) объявила о возобновлении судозаходов в Порт-Луи (Республика Маврикий). Заход в Порт-Луи будет добавлен в еженедельный сервис PIL на Мозамбик (MZS).

Новая ротация портов: Сингапур – Порт–Луи – Реюньон – Таматаве (Туамасина) – Мапуту – Бейра/Накала – Сингапур.

Первый рейс на обновленном сервисе выполнит контейнеровоз «Kota Nanhai» с отправлением из Сингапура 14 июля. Заход в Порт-Луи ожидается ориентировочно 25 июля.

Учитывая многообещающие перспективы экономики Республики Маврикий, все больше клиентов PIL нуждаются в услугах по доставке грузов в эту страну. С возобновлением судозаходов PIL сможет расширить линейку сервисов на острова Индийского океана и Мозамбик, отмечают в компании.

Фото: Marine Traffic