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Russia’s Nuclear Lighter Carrier to Transport Fish
24.05.2022

Мультимодальный сервис по перевозке автокомплектующих из Турции в Казахстан


    • «ТрансКонтейнер» сообщил о запуске нового мультимодального сервиса для перевозки автокомплектующих из Турции в Казахстан через порты Стамбул и Новороссийск и пограничный переход Озинки (Саратовская область) – Семиглавый Мар (Казахстан).

    Это будет первый сервис «ТрансКонтейнера» из Турции в Казахстан, он ориентирован на перевозку грузов для местных автопроизводителей, сообщили SeaNews в компании.

    Контейнеры будут ежемесячно отправляться из города Бурса (Турция) в порт Стамбул автотранспортом, затем морем на терминал НУТЭП в Новороссийске, откуда проследуют на станцию Бурундай (Алматинская область).

    Транзитное время составит порядка 30 дней, предполагаемый объём перевозок – от 40 до 80 сорокафутовых контейнеров в месяц. Отправка первой партии запланирована на начало июня.

    В рамках сервиса «ТрансКонтейнер» предоставляет собственное оборудование, организовывает автодоставку до порта Стамбул, морскую перевозку в порт Новороссийск и железнодорожную транспортировку от терминала НУТЭП до пункта назначения в Казахстане.

    Как отметил директор по продажам и клиентскому сервису «ТрансКонтейнера» Никита Пушкарёв, перевозка может быть организована как в собственных, так и привлеченных контейнерах.

    Фото: «ТрансКонтейнер»


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