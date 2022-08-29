Сборы за проход через Босфор и Дарданеллы повысят в 5 раз?

По информации турецкого издания Sabah, в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтрё, Турция увеличила плату за транзит через Черноморские проливы в 5 раз.

Система взимания сборов с 75-процентной скидкой по обмену валют, действовавшая с 1983 года, отменена. В результате выручка от сборов за прохождение проливов увеличится до 200 млн долларов в год.

Как сообщает Sabah со ссылкой на официальных представителей Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, новая система оплаты вступит в силу с 7 октября 2022 года.

Фото: Shipspotting / Иван Мельников