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Сборы за проход через Босфор и Дарданеллы повысят в 5 раз?
29.08.2022

Сборы за проход через Босфор и Дарданеллы повысят в 5 раз?


    • По информации турецкого издания Sabah, в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтрё, Турция увеличила плату за транзит через Черноморские проливы в 5 раз.

    Система взимания сборов с 75-процентной скидкой по обмену валют, действовавшая с 1983 года, отменена. В результате выручка от сборов за прохождение проливов увеличится до 200 млн долларов в год.

    Как сообщает Sabah со ссылкой на официальных представителей Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, новая система оплаты вступит в силу с 7 октября 2022 года.

    Фото: Shipspotting / Иван Мельников


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