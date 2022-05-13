Global Ports определил повестку дня собрания акционеров

Global Ports Investments PLC сообщил о проведении годового общего собрания акционеров 10 июня 2022 года в Лимассоле на Кипре.
Как сообщили SeaNews в группе, в повестку собрания акционеров включены следующие вопросы:
- Получить, рассмотреть и, если это будет сочтено целесообразным, принять предусмотренную законодательством аудированную финансовую отчетность материнской компании и консолидированную финансовую отчетность Компании за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2021 г., вместе с управленческими отчетами и заключениями независимого аудитора.
- Назначить KPMG Limited аудитором Компании до проведения очередного Годового общего собрания акционеров, на котором Компании будет представлена отчетность, и уполномочить Совет директоров определить размер вознаграждения аудитора.
- Утвердить выход Инны Кузнецовой из состава Совета директоров Компании с 10 июня 2022 г.
- Переизбрать Владимира Бычкова членом Совета директоров Компании на один год до проведения Годового общего собрания акционеров Компании в 2023 г., без изменения уровня вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров Компании.
- Переизбрать Кристиана Баи Холлунда членом Совета директоров Компании на один год до проведения Годового общего собрания акционеров Компании в 2023 г., без изменения уровня вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров Компании.
- Переизбрать Александру Фоменко членом Совета директоров Компании на один год до проведения Годового общего собрания акционеров Компании в 2023 г., без изменения уровня вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров Компании.
- Переизбрать Сорена Сьестранда Якобсена членом Совета директоров Компании на один год до проведения Годового общего собрания акционеров Компании в 2023 г., без изменения уровня вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров Компании.
- Избрать Мариноса Каллиса членом Совета директоров Компании до проведения Годового общего собрания акционеров Компании в 2023 г. и установить вознаграждение Мариносу Каллису в размере 67 500 евро в год за исполнение обязанностей члена Совета директоров Компании. М.Каллис, отмечают в Global Ports, имеет более чем 25-летний опыт работы в частных, публичных и государственных компаниях на руководящих и неисполнительных должностях в различных отраслях. В настоящее время он является генеральным директором G. Kallis Manufacturers Ltd, компании-производителя и продавца одежды, а также управляет недвижимостью и инвестициями в других частных компаниях в качестве: генерального директора A. Eternity Capital Management Ltd, частной лицензированной кипрской инвестиционной компании; неисполнительного председателя правления Apollo Global Equity Fund of Funds Variable Capital Investment Company Plc, лицензированного розничного открытого фонда, инвестирующего в глобальные акции; заместителя председателя правления Государственной организации здравоохранения, которая отвечает за работу больниц и медицинских центров на Кипре; неисполнительного директора Swissport Cyprus Ltd, ведущей компании, осуществляющей наземное обслуживание авиакомпаний в двух аэропортах Кипра. В течение своей карьеры он также являлся членом Совета директоров Cyprus Airways PLC и Vitatrace Nutrition Ltd. Свою карьеру М.Каллис начал в компании KPMG (Великобритания). Учился в Бирмингемском университете, где получил степень бакалавра с отличием в области бухгалтерского учета и финансов и квалификацию дипломированного бухгалтера (ICAEW).
- Переизбрать Шавката Кары-Ниязова членом Совета директоров Компании на один год до проведения Годового общего собрания акционеров Компании в 2023 г., без изменения уровня вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров Компании.
- Переизбрать Андрея Ленвальского членом Совета директоров Компании на один год до проведения Годового общего собрания акционеров Компании в 2023 г., без изменения уровня вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров Компании.
- Переизбрать Ламброса Пападопулоса членом Совета директоров Компании на один год до проведения Годового общего собрания акционеров Компании в 2023 г., без изменения уровня вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров Компании.
- Переизбрать Андрея Павлютина членом Совета директоров Компании на один год до проведения Годового общего собрания акционеров Компании в 2023 г., без изменения уровня вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров Компании.
- Переизбрать Могенса Петерсена членом Совета директоров Компании на один год до проведения Годового общего собрания акционеров Компании в 2023 г., без изменения уровня вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров Компании.