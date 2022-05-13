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Global Ports сократил прибыль
13.05.2022

Global Ports определил повестку дня собрания акционеров


    • Global Ports Investments PLC сообщил о проведении годового общего собрания акционеров 10 июня 2022 года в Лимассоле на Кипре.

    Как сообщили SeaNews в группе, в повестку собрания акционеров включены следующие вопросы:

    1. Получить, рассмотреть и, если это будет сочтено целесообразным, принять предусмотренную законодательством аудированную финансовую отчетность материнской компании и консолидированную финансовую отчетность Компании за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2021 г., вместе с управленческими отчетами и заключениями независимого аудитора.
    2. Назначить KPMG Limited аудитором Компании до проведения очередного Годового общего собрания акционеров, на котором Компании будет представлена отчетность, и уполномочить Совет директоров определить размер вознаграждения аудитора.
    3. Утвердить выход Инны Кузнецовой из состава Совета директоров Компании с 10 июня 2022 г.
    4. Переизбрать Владимира Бычкова членом Совета директоров Компании на один год до проведения Годового общего собрания акционеров Компании в 2023 г., без изменения уровня вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров Компании.
    5. Переизбрать Кристиана Баи Холлунда членом Совета директоров Компании на один год до проведения Годового общего собрания акционеров Компании в 2023 г., без изменения уровня вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров Компании.
    6. Переизбрать Александру Фоменко членом Совета директоров Компании на один год до проведения Годового общего собрания акционеров Компании в 2023 г., без изменения уровня вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров Компании.
    7. Переизбрать Сорена Сьестранда Якобсена членом Совета директоров Компании на один год до проведения Годового общего собрания акционеров Компании в 2023 г., без изменения уровня вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров Компании.
    8. Избрать Мариноса Каллиса членом Совета директоров Компании до проведения Годового общего собрания акционеров Компании в 2023 г. и установить вознаграждение Мариносу Каллису в размере 67 500 евро в год за исполнение обязанностей члена Совета директоров Компании. М.Каллис, отмечают в Global Ports, имеет более чем 25-летний опыт работы в частных, публичных и государственных компаниях на руководящих и неисполнительных должностях в различных отраслях. В настоящее время он является генеральным директором G. Kallis Manufacturers Ltd, компании-производителя и продавца одежды, а также управляет недвижимостью и инвестициями в других частных компаниях в качестве: генерального директора A. Eternity Capital Management Ltd, частной лицензированной кипрской инвестиционной компании; неисполнительного председателя правления Apollo Global Equity Fund of Funds Variable Capital Investment Company Plc, лицензированного розничного открытого фонда, инвестирующего в глобальные акции; заместителя председателя правления Государственной организации здравоохранения, которая отвечает за работу больниц и медицинских центров на Кипре; неисполнительного директора Swissport Cyprus Ltd, ведущей компании, осуществляющей наземное обслуживание авиакомпаний в двух аэропортах Кипра. В течение своей карьеры он также являлся членом Совета директоров Cyprus Airways PLC и Vitatrace Nutrition Ltd. Свою карьеру М.Каллис начал в компании KPMG (Великобритания). Учился в Бирмингемском университете, где получил степень бакалавра с отличием в области бухгалтерского учета и финансов и квалификацию дипломированного бухгалтера (ICAEW). 
    9. Переизбрать Шавката Кары-Ниязова членом Совета директоров Компании на один год до проведения Годового общего собрания акционеров Компании в 2023 г., без изменения уровня вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров Компании.
    10. Переизбрать Андрея Ленвальского членом Совета директоров Компании на один год до проведения Годового общего собрания акционеров Компании в 2023 г., без изменения уровня вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров Компании.
    11. Переизбрать Ламброса Пападопулоса членом Совета директоров Компании на один год до проведения Годового общего собрания акционеров Компании в 2023 г., без изменения уровня вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров Компании.
    12. Переизбрать Андрея Павлютина членом Совета директоров Компании на один год до проведения Годового общего собрания акционеров Компании в 2023 г., без изменения уровня вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров Компании.
    13. Переизбрать Могенса Петерсена членом Совета директоров Компании на один год до проведения Годового общего собрания акционеров Компании в 2023 г., без изменения уровня вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров Компании.

     


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