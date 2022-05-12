Ледокол «Виктор Черномырдин» успешно выполнил программу ледовых испытаний

Ледокол «Виктор Черномырдин» завершил ледовые испытания – программа выполнена в полном объеме. По предварительной оценке специалистов, характеристики ледопроходимости ледокола подтверждены, сообщает пресс-служба Росморпорта.

Ледокол «Виктор Черномырдин» подтвердил, что способен продвигаться непрерывным ходом в сплошном ледяном поле толщиной до 2 м, а также выполнять ледокольные операции при толщине льда до 3 м.

Ледовые испытания прошли в два этапа. Полигоном для первого этапа стали ледовые поля между Каменными островами и материковой частью России, второй этап проведен в районе острова Белуха. На данный момент в ледовых условиях ледоколом пройдено около 1 тыс. морских миль.

В ходе испытаний «Виктор Черномырдин» выполнил следующие элементы маневрирования: циркуляцию, движение передним и задним ходом при различных режимах и мощностях энергетической установки, разворот по схеме «звезда» и другие. Благодаря наличию на втором полигоне испытаний торосов с толщинами льда около 3 м ледокол смог отработать преодоление льда набегами.

11 мая состоялось рабочее совещание с представителями Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) и АО «Адмиралтийские верфи» по подведению предварительных итогов ледовых испытаний. По окончании экспедиции будет продолжена работа по детальной обработке набранной информации и подготовке отчетов.

Максимальные показатели в ходе ледовых испытаний:

сплоченность дрейфующего льда — до 10 баллов,

толщина торосов — до 3 м,

толщина плотного снежного покрова — до 70 см,

ветер — до 17 м/с,

порывы ветра — до 25 м/с.

Фото: сайт Росморпорта