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Ледокол «Виктор Черномырдин» успешно выполнил программу ледовых испытаний
12.05.2022

Ледокол «Виктор Черномырдин» успешно выполнил программу ледовых испытаний


    • Ледокол «Виктор Черномырдин» завершил ледовые испытания – программа выполнена в полном объеме. По предварительной оценке специалистов, характеристики ледопроходимости ледокола подтверждены, сообщает пресс-служба Росморпорта.

    Ледокол «Виктор Черномырдин» подтвердил, что способен продвигаться непрерывным ходом в сплошном ледяном поле толщиной до 2 м, а также выполнять ледокольные операции при толщине льда до 3 м.

    Ледовые испытания прошли в два этапа. Полигоном для первого этапа стали ледовые поля между Каменными островами и материковой частью России, второй этап проведен в районе острова Белуха. На данный момент в ледовых условиях ледоколом пройдено около 1 тыс. морских миль.

    В ходе испытаний «Виктор Черномырдин» выполнил следующие элементы маневрирования: циркуляцию, движение передним и задним ходом при различных режимах и мощностях энергетической установки, разворот по схеме «звезда» и другие. Благодаря наличию на втором полигоне испытаний торосов с толщинами льда около 3 м ледокол смог отработать преодоление льда набегами.

    11 мая состоялось рабочее совещание с представителями Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) и АО «Адмиралтийские верфи» по подведению предварительных итогов ледовых испытаний. По окончании экспедиции будет продолжена работа по детальной обработке набранной информации и подготовке отчетов.

    Максимальные показатели в ходе ледовых испытаний:

    • сплоченность дрейфующего льда — до 10 баллов,
    • толщина торосов — до 3 м,
    • толщина плотного снежного покрова — до 70 см,
    • ветер — до 17 м/с,
    • порывы ветра — до 25 м/с.

    Фото: сайт Росморпорта


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