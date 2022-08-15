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Ледокол «Виктор Черномырдин» получил статус пассажирского судна
15.08.2022

Ледокол «Виктор Черномырдин» получил статус пассажирского судна


    • Дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» ФГУП «Росморпорт» получил характеристику Passenger ship в символе класса. Теперь судно может использоваться для проведения арктических круизов, в том числе на Северный полюс, в свободный от уставной деятельности период, сообщает пресс-служба «Росморпорта».

    Для этого ледоколу понадобилась модернизация, которую провели специалисты «Росморпорта», представители промышленности и непосредственно экипаж. Проект модернизации ледокола выполнен специалистами Санкт-Петербургского конструкторского бюро ООО «Энергоэффективность». Основные работы были направлены на обеспечение безопасности пассажиров в соответствии с требованиями правил Российского морского регистра судоходства и международных конвенций, предъявляемых к судам, имеющим в символе класса характеристику Passenger ship. Всего судно сможет принять на борт порядка 90 туристов.

    Ледокол «Виктор Черномырдин» обладает суммарной мощностью 34,8 МВт, имеет ледовый класс Icebreaker8, способен выполнять ледокольные операции при толщине льда до 3 м и развивать скорость до 17,8 узлов на чистой воде. Автономность работы судна составляет до 60 суток.

    Многофункциональный ледокол способен обеспечивать ледокольные проводки, участвовать в научно-исследовательских экспедициях, принимать вертолеты, перевозить снабжение и контейнеры, оборудован лабораториями для проведения научных исследований, системой динамического позиционирования и комфортными условиями для проживания пассажиров.

    «Виктор Черномырдин» в мае 2022 года в ходе ледовых испытаний в Арктике подтвердил, что способен продвигаться непрерывным ходом в сплошном ледяном поле толщиной до 2 м, а также выполнять ледокольные операции при толщине льда до 3 м.

    Фото: «Росморпорт»


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