В Пусане хотят построить плавучий аэропорт

Южная Корея планирует построить первый в стране плавучий аэропорт, сообщает Yonhap со ссылкой на заявление Министерства земельных ресурсов и инфраструктуры. Стоимость проекта оценивается в 11 млрд долларов.

Ожидается, что строительство морского аэропорта начнется в 2025 году. Он расположится на плавучем сооружении у берегов самого большого острова Пусана – Гадеокдо. Ввод аэропорта в эксплуатацию запланирован на 2035 год.

Пропускная способность плавучего аэропорта составит 23,3 млн пассажиров и 286 тыс. тонн грузов в год.

Фото: Yonhap, предоставлено Министерством инфраструктуры и транспорта Южной Кореи