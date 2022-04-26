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В Пусане хотят построить плавучий аэропорт
26.04.2022

В Пусане хотят построить плавучий аэропорт


    • Южная Корея планирует построить первый в стране плавучий аэропорт, сообщает Yonhap со ссылкой на заявление Министерства земельных ресурсов и инфраструктуры. Стоимость проекта оценивается в 11 млрд долларов.

    Ожидается, что строительство морского аэропорта начнется в 2025 году. Он расположится на плавучем сооружении у берегов самого большого острова Пусана – Гадеокдо. Ввод аэропорта в эксплуатацию запланирован на 2035 год.

    Пропускная способность плавучего аэропорта составит 23,3 млн пассажиров и 286 тыс. тонн грузов в год.

    Фото: Yonhap, предоставлено Министерством инфраструктуры и транспорта Южной Кореи


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