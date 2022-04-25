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Отрыта навигация на верхней Волге
25.04.2022

Отрыта навигация на верхней Волге


    • 22 апреля 2022 года состоялось торжественное открытие грузовой навигации на верхней Волге. Первыми из ворот шлюза Городецкого гидроузла теплоходы АО «Судоходная компания «Волжское пароходство».

    Как сообщили SeaNews в компании, флагманами навигации 2022 года стали сухогруз «Волго‑Дон 155» и буксир-толкач «ОТ‑2443». В 12.00 они вышли из ворот шлюза №13 Городецкого гидроузла и взяли курс на Онежское озеро под погрузку щебнем.

    «На Волге и на других судоходных реках России начинается активная навигация, и миллионы тонн грузов будут доставляться водным транспортом в различные пункты назначения. Флот работает и будет работать, — сказал на церемонии открытия навигации административный директор Волжского пароходства Рустем Галеев. — В настоящее время Волжское пароходство продолжает обеспечивать логистику той грузовой базы, которая является для компании традиционной: зерно, щебень, гравий, металл, соль, техническая соль, нефтепродукты и другие грузы».

    Ранее 23 марта флот Волжского пароходства начал навигацию на юге России. Всего к навигации 2022 года подготовлено 186 единиц флота внутреннего и прибрежного плавания.

    Фото: Волжское пароходство


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