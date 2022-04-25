Отрыта навигация на верхней Волге

22 апреля 2022 года состоялось торжественное открытие грузовой навигации на верхней Волге. Первыми из ворот шлюза Городецкого гидроузла теплоходы АО «Судоходная компания «Волжское пароходство».

Как сообщили SeaNews в компании, флагманами навигации 2022 года стали сухогруз «Волго‑Дон 155» и буксир-толкач «ОТ‑2443». В 12.00 они вышли из ворот шлюза №13 Городецкого гидроузла и взяли курс на Онежское озеро под погрузку щебнем.

«На Волге и на других судоходных реках России начинается активная навигация, и миллионы тонн грузов будут доставляться водным транспортом в различные пункты назначения. Флот работает и будет работать, — сказал на церемонии открытия навигации административный директор Волжского пароходства Рустем Галеев. — В настоящее время Волжское пароходство продолжает обеспечивать логистику той грузовой базы, которая является для компании традиционной: зерно, щебень, гравий, металл, соль, техническая соль, нефтепродукты и другие грузы».

Ранее 23 марта флот Волжского пароходства начал навигацию на юге России. Всего к навигации 2022 года подготовлено 186 единиц флота внутреннего и прибрежного плавания.

Фото: Волжское пароходство