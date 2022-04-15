Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В ЕАЭС разработали рекомендацию по кооперации в судостроении
15.04.2022

В ЕАЭС разработали рекомендацию по кооперации в судостроении


    • Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию, направленную на развитие кооперационного сотрудничества государств – членов Евразийского экономического союза в сфере судостроения и производства судового комплектующего оборудования.

    Принятый документ будет способствовать развитию производства продукции судостроения на территории ЕАЭС с учетом приоритетных направлений модернизации экономики, организации и развитию в Союзе импортозамещающих производств, усилению сотрудничества евразийских предприятий судостроительной отрасли и наращиванию их кооперационных связей.

    «У этой рекомендации есть важное качественное отличие от других подобных документов – в приложении к ней судостроение разобрано до «винтиков», благодаря чему производители могут видеть, что мы производим сами, а что завозим из третьих стран», – отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

    Таким образом, документ создает уникальный информационный ресурс, открывающий государствам Союза новые возможности для участия в реализуемых Российской Федерацией проектах в сфере судостроения и производства судового комплектующего оборудования.

    «В условиях нынешней геополитической ситуации это является взаимовыгодным подходом к налаживанию кооперации в нашем Союзе и импортозамещению комплектующих и оборудования, выпускаемых в третьих странах и импортируемых в ЕАЭС», – подчеркнул А.Камалян.

    Текст рекомендации на сайте ЕЭК пока не опубликован.

    Фото: сайт ЕЭК


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.04.2022
    Цены на новые суда растут
    Цены на новые суда находятся на самом высоком уровне с 2009 года. По сравнению […]
    СудостроениеТенденцииЦены
    0
    03.03.2022
    Контейнеровозы в топе портфеля заказов
    VesselsValue проанализировал статистику по заказам новых грузовых судов в 2021 году. Как сообщили SeaNews […]
    2021VesselsValueновостроипортфель заказов
    0
    20.01.2022
    Ледокол для «Норникеля»
    ПАО «ГМК «Норильский никель» сообщает о строительстве для компании ледокола класса Icebreaker8. Финская верфь […]
    ЛедоколНорникельСудостроение
    0
    16.03.2022
    Заложен киль плавдока для «Атомфлота»
    15 марта в Стамбуле на верфи Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim […]
    Ледоколыплавучий докСудостроениеТурция
    0
    18.03.2022
    Обнулены импортные пошлины на более чем 450 товаров
    Совет Евразийской экономической комиссии принял первый пакет мер для повышения устойчивости экономик государств-членов Евразийского […]
    ЕАЭСИмпортМинэкономразвитияобнуление
    0
    18.03.2022
    Упрощена процедура подтверждения происхождения товаров из развивающихся стран
    Совет Евразийской экономической комиссии принял решение об упрощении процедуры документального подтверждения происхождения товаров, ввозимых […]
    БизнесВЭДЕАЭСразвивающиеся страны
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.04.2022 Контейнерные порты Турции, 3 месяца 2022
    14.04.2022 Контейнерооборот российских портов в марте 2022 года снизился на 22,2%
    14.04.2022 Золоторудная логистика
    14.04.2022 Контейнерный поезд из Внутренней Монголии в Москву
    14.04.2022 FESCO расширяет черноморский сервис
    14.04.2022 Контейнерооборот российских портов в марте 2022 года в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    14.04.2022 Совещание по развитию Арктической зоны
    13.04.2022 Правительство распорядилось открыть еще один пункт пропуска на границе с Китаем
    13.04.2022 Как расплачиваться за иностранные самолеты
    11.04.2022 Минтранс намерен максимально загрузить российские суда
    06.04.2022 Транспортный комплекс защитят от санкций
    04.04.2022 Про китайскую монополию на производство контейнеров
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти