Как расплачиваться за иностранные самолеты

В России начнут действовать временные правила исполнения обязательств российских авиакомпаний и организаций перед иностранными компаниями. Как сообщает пресс-служба кабмина, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Постановление разработано в целях реализации указа Президента от 1 апреля «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами».

Подписанное постановление определяет порядок исполнения в 2022 году договоров, предусматривающих приобретение, аренду, лизинг авиационной техники.

Так, если иностранная компания-лизингодатель из недружественной страны имеет структурное подразделение, зарегистрированное в России, платежи будут идти на его счёт в российском банке в рублях – в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте. При этом расчёты будут производиться по официальному курсу Банка России, установленному на день исполнения обязательств.

Если связанная с недружественной страной иностранная компания работает с российскими партнёрами через структурное подразделение в государстве, не присоединившемся к санкциям, платёж будет осуществляться в национальной валюте государства, где зарегистрировано это структурное подразделение, или в рублях.

Сам документ будет опубликован позднее.

Фото: Победа