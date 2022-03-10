Кто зарабатывает на энергетическом кризисе в Европе

Американские экспортеры СПГ стали главными бенефициарами энергетического кризиса в Европе, сообщает Reuters. Уже третий месяц экспорт газа из США в Европу идет по рекордным ценам, и американские производители, как раз недавно реализовавшие ряд долгосрочных проектов, позволяющие поставлять на мировые рынки большие объемы сланцевого газа.

Как отмечает издание, в числе главных бенефициаров – американские добывающие компании, такие как крупнейший в США экспортер Cheniere Energy, а также трейдеры Trafigura и Gunvor и те японские компании, кто имеет крепкие позиции на американских СПГ-терминалах. Они перенаправили грузы, которые изначально были предназначены для других регионов, на европейские рынки, предлагающие более высокие цены.

Порядка 40% поставок природного газа в Европу приходится на долю России. «США и их производители СПГ наживаются на дефиците газа в Европе и смогут заработать еще больше, если российские грузы попадут под санкции», – цитирует Reuters неназванного европейского трейдера.

По данным издания, спотовые цены на газ взлетели в конце прошлой недели до почти 60 долларов за миллион британских тепловых единиц (прим SeaNews: британская тепловая единица, БТЕ/BTU – единица измерения энергии, используемая в англоязычных странах, определяется как количество тепла, необходимое для того, чтобы поднять температуру 1 фунта воды на 1 градус Фаренгейта, что соответствует теплу от одной кухонной спички, при пересчете в общепринятую систему единиц 1 BTU = 1055 джоулей). По состоянию на 9 марта они составляют порядка 51 доллара за миллион БТЕ. Ожидается, что цены вырастут еще, учитывая, что санкции против российских нефти и газа ввели США, и их примеру может последовать Великобритания, отмечает Reuters.

«Цены в Европе выросли настолько, что СПГ-трейдеры предпочтут заплатить штрафы в миллионы долларов за непоставку в другие страны, чтобы получить возможность продавать груз с премией европейским покупателям», – сказал Reuters CEO FLEX LNG Ойстена Каллеклева.

Два источника издания в одной крупной энергетической компании на условиях анонимности рассказали, что за последние три месяца американские экспортёры СПГ перенаправили в Европу несколько десятков партий, предназначенных для азиатских рынков, средний объем одной такой партии составляет порядка 8,5 млн куб. м газа.

По данным аналитической компании ICIS, за два месяца 2022 года общее количество отправок из США в Европу и Турцию достигло рекордного показателя – 164 партии, тогда как предыдущий рекорд был в 2020 году – 125 партий в первом квартале 2020 года.

По Reuters, 6,4 млн тонн СПГ (около 307 млрд куб. м), экспортированного из США в феврале, в Европе стоили бы порядка 17,2 млрд долларов (по цене 56 долларов за миллион БТЕ), а в Азии – 13,5 млрд долларов (44 доллара за 1 млн БТЕ).