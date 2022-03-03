HHLA отказывается переваливать российские контейнеры

Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) заявила, что не будет обрабатывать контейнеры на/из России на своих терминалах в Гамбурге. Это распространяется как на морские контейнеры, так и на грузы, доставляемые/отправляемые по жд, автотранспортом и по реке.

«HHLA таким образом следует примеру терминальных операторов в других портах», – говорится в заявлении компании.

Напомним, в Гамбурге у HHLA работают три терминала – Burchardkai, Altenwerder и Tollerort. Про терминал в Мууге (HHLA TK Estonia), который находится в собственности немецкой группы, ничего не сообщается.

Фото: HHLA