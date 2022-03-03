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HHLA отказывается переваливать российские контейнеры
03.03.2022

HHLA отказывается переваливать российские контейнеры


    • Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) заявила, что не будет обрабатывать контейнеры на/из России на своих терминалах в Гамбурге. Это распространяется как на морские контейнеры, так и на грузы, доставляемые/отправляемые по жд, автотранспортом и по реке.

    «HHLA таким образом следует примеру терминальных операторов в других портах», – говорится в заявлении компании.

    Напомним, в Гамбурге у HHLA работают три терминала – Burchardkai, Altenwerder и Tollerort. Про терминал в Мууге (HHLA TK Estonia), который находится в собственности немецкой группы, ничего не сообщается.

    Фото: HHLA

     


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