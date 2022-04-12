Высвободить мощности на Восточном полигоне под контейнеры

Увеличение транспортировки внешнеторговых грузов, прежде всего контейнерных, в восточном направлении является основным способом минимизации негативных последствий санкционных ограничений, вводимых западными странами в отношении российского импорта и экспорта. Об этом заявил на панельной дискуссии в рамках международной логистической выставки «ТрансРоссия-2022» генеральный директор Управляющей компании «Дело» Дмитрий Паньков, сообщили SeaNews в ГК «Дело».

В связи с переориентацией основного входящего и исходящего грузопотоков на восточный регион нашей страны очень остро стоит вопрос своевременного вывоза по этим маршрутам несырьевого неэнергетического экспорта, принесшего в 2021 году в экономику нашей страны более 191 млрд долларов, и ввоза в Россию критического импорта, необходимого для снабжения населения и бесперебойной работы отечественных предприятий, сказал Д.Паньков.

Значительная часть этих грузов перевозится по железной дороге в контейнерах. Дальневосточные порты остались практически единственными российскими морскими воротами, способными справиться с новыми объёмами из-за ограничений со стороны иностранных морских операторов в отношении портов в Балтийском и Азово-Черноморских бассейнах.

По подсчётам экспертов Группы «Дело», российские порты на Дальнем Востоке способны дополнительно принять и обработать до 600 тыс. TEU. Однако для этого потребуется высвободить на Восточном полигоне под контейнеры дополнительную провозную мощность в 12-14 млн тонн. Это можно сделать за счёт переброски сопоставимого объёма угля и других генеральных грузов для перевалки в порты южного и северо-западного регионов, предложил Д.Паньков.

«Нам нужно было понять, способна ли портовая инфраструктура указанных регионов принять и обработать потребное количество угля и других генеральных грузов. Мы провели подсчёты, согласно которым совокупно здесь можно дополнительно перевалить 18-20 млн тонн. Конечно, возить придётся дальше и дороже. Но наценка при таком плече получается 20-40 долларов США на тонну угля, что при нынешних мировых ценах на него некритично», – добавил он. Соответствующие предложения уже направлены в Правительство Российской Федерации.