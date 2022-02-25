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«ТрансКонтейнер» работает в штатном режиме
25.02.2022

«ТрансКонтейнер» работает в штатном режиме

    • ПАО «ТрансКонтейнер» работает в штатном режиме как в международном, так и во внутреннем сообщениях, заявила компания.

    «Принимая во внимание напряженную геополитическую ситуацию, а также наличие слухов, спекуляций и противоречивой информации относительно ситуации на западных границах РФ, ПАО «ТрансКонтейнер» сообщает о том, что операционная деятельность компании осуществляется в штатном режиме – движение поездов в международном и внутреннем сообщении происходит с соблюдением графиков, работа терминалов ведется в установленном порядке, – говорится в информационном сообщении компании. – Транзитные перевозки осуществляются через российско-польские и белорусско-польские пограничные переходы. ПАО «ТрансКонтейнер» оказывает логистические услуги в полном объеме и в соответствии со своими обязательствами перед клиентами по всем действующим маршрутам и направлениям».

    «Мы полагаем, что наших ресурсов и компетенций достаточно для обеспечения стабильной деятельности компании даже в таких непростых условиях», – отмечают в «ТрансКонтейнере».

    Фото: сайт «ТрансКонтейнера»


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