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Больше растительного масла во флекситанках в Китай
13.04.2022

Больше растительного масла во флекситанках в Китай


    • ПАО «ТрансКонтейнер», «Европак» и агрохолдинг ЭФКО договорились развивать сотрудничество для наращивания объёмов экспортных перевозок растительного масла в Китай. Соответствующий меморандум в рамках международной выставки TransRussia 2022 подписали президент «ТрансКонтейнера» Александр Исурин, председатель совета директоров «Европак» Валерий Рудюк и директор дивизиона транспортной логистики «ЭФКО» Максим Борисов.

    Как сообщили SeaNews в «ТрансКонтейнере», документ направлен на расширение сотрудничества и увеличение объёмов экспортных перевозок продукции ЭФКО в Китай через терминал «ТрансКонтейнера» на станции Придача (Воронеж) и пограничный переход Забайкальск, а также порты Дальнего Востока и Новороссийск.

    Груз предназначен для получателей в Шанхае, Тяньцзине, Циндао, Чунцине, Наньтуне, Инкоу и Хуанпу.

    В рамках проекта «ТрансКонтейнер» обеспечивает ЭФКО контейнерами и платформами и предоставляет «Европаку» комплексные ставки на перевозку грузов по железной дороге. «Европак» в свою очередь предоставляет инновационную упаковку флекситанк и занимается экспедированием и отправкой грузов. ЭФКО со своей стороны формирует план перевозок, а также предоставляет информацию о направлениях и объёмах, необходимых к перевозке.

    Как отметил А.Исурин, «ТрансКонтейнер» сотрудничает с партнерами при экспортных перевозках масла из Воронежа уже несколько лет. «Подписанный документ позволит вывести наше взаимодействие на новый уровень», – сказал он.

    Фото: ТрансКонтейнер


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