Находкинская таможня оформила первые контейнеры сервиса Maersk через Новороссийск

Находкинская таможня оформила первые 247 транзитных контейнеров, следующих из стран Юго-Восточной Азии в Турцию. Как сообщает Находкинская таможня, груз прибыл в порт Восточный, далее направился по железной дороге до Новороссийска, а оттуда — в Турцию. В контейнерах находились автозапчасти и полипропилен.

По словам первого заместителя начальника Находкинской таможни Юрия Кишинского, новый маршрут доставки грузов из Юго-Восточной Азии в регион Черного моря и Восточного Средиземноморья через порты Восточный и Новороссийск сокращает время в два раза. Срок доставки по железной дороге между российскими портами составляет 12 суток. Общее транзитное время с порта убытия до порта прибытия — 25-30 суток, тогда как при традиционном морском пути через Суэцкий канал 40-45 суток. Планируется, что перевозки по маршруту станут еженедельными.

Напомним, что в апреле этого года Maersk запустил новый трансконтинентальный сервис через территорию России – из Азии в регион Черного моря и Восточного Средиземноморья через порты Восточный и Новороссийск. Первый контейнерный поезд по маршруту АЕ77 ушел с терминала «Восточной Стивидорной компании» 23 апреля.

В 2019 году Maersk в партнерстве с «Модулем» и Global Ports запустил трансконтинентальный сервис АE19 между Восточным и Санкт-Петербургом.

Фото: Находкинская таможня