Maersk запускает трансконтинентальный сервис через Новороссийск

Maersk запустил новый трансконтинентальный сервис через территорию России – из Азии в регион Черного моря и Восточного Средиземноморья через порты Восточный и Новороссийск.

Как сообщили SeaNews в российском офисе компании, первый контейнерный поезд по маршруту АЕ77 ушел с терминала «Восточной Стивидорной компании» 23 апреля. В составе – 130 TEU с товарами народного потребления и оборудованием, прибывшие в Восточный на судах Maersk из КНР, Кореи и Японии.

Прибытие в Новороссийск ожидается в начале следующей недели, терминал в Новороссийске – НУТЭП. Оттуда контейнеры будут отгружены на различные порты Черного моря и Восточного Средиземноморья.

Поезд организован совместно с компанией «Модуль». Перевозки из порта Восточный в Новороссийск будут выполняться еженедельно. Пока сервис будет работать только в западном направлении.

Сквозное транзитное время на основных направлениях на АE77 составит 25-30 суток, в том числе по железной дороге через Россию – 12 суток.

Как отметил генеральный директор Maersk Восточная Европа Жолт Катона, АЕ77 предложит клиентам в черноморском и средиземноморском бассейнах фиксированное время доставки и максимальную гибкость при выборе оптимального логистического решения.

Перевозки на маршруте АЕ77 оформляются сквозным коносаментом Maersk, а данные по перевозкам на сервисе публикуются на блокчейн-платформе Tradelens.

Напомним, ранее Maersk в партнерстве с «Модулем» и Global Ports запустил трансконтинентальный сервис АE19 между Восточным и Санкт-Петербургом. Недавно частота сервиса был увеличена, а на плече Пусан – Восточный было поставлено дополнительное судно.

Фото: Maersk, Global Ports