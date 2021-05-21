«Совкомфлот» и Shell провели 150-ю операцию по СПГ бункеровке «зеленых» танкеров СКФ

«Совкомфлот» и Shell успешно организовали юбилейную, 150-ю операцию по морской бункеровке крупнотоннажных танкеров зеленой серии СКФ газомоторным (СПГ) топливом.

Танкер «Проспект Королева», выполняющий рейс из Дании в один из американских портов Мексиканского залива, принял на борт 600 тонн СПГ-топлива с бункеровщика Q-LNG 4000, сообщает пресс-служба «Совкомфлота». Операция была выполнена на рейде порта Канаверал (штат Флорида, США).

«Проспект Королева» находится в тайм-чартере у компании Chevron, которая изучает возможность дальнейшего использования двухтопливных танкеров в рамках своей грузовой программы.

С момента начала операций по СПГ-бункеровке «зеленых» танкеров «Совкомфлота» в 2018 году, эти суда суммарно получили в рамках контракта СКФ и Shell более 62 тыс. тонн СПГ-топлива. Все 150 бункеровочных операций были проведены безопасно, без происшествий и разливов топлива.

СПГ является наиболее экологически чистым из доступных сегодня на рынке видов судового топлива. По оценке СКФ, использование танкерами «зеленой» серии СПГ-топлива позволило с 2018 года суммарно сократить выбросы CO₂ в атмосферу с этих шести судов более чем на 56 тыс. тонн, или в среднем более чем на 14% в год.

«Мы рады тому, что успешное партнерство «Совкомфлот» и Shell способствовало развитию мировой инфраструктуры СПГ-бункеровок, в том числе в стратегически значимых для морской торговли регионах, начиная с Северо-Восточной Европы и Балтики в 2018-2019 годах и заканчивая недавними бункеровками в США и на Средиземном море. По мере того, как мировая инфраструктура СПГ-бункеровок развивается, экономические и экологические преимущества использования двухтопливных танкеров становятся все более очевидными. Важнейшим достижением стал тот факт, что все 150 бункеровок были проведены без происшествий, на высочайшем уровне безопасности, вне зависимости от того, находилось ли судно в балласте или в грузу, и требовалось ли одновременное выполнение грузовых операций. Выражаю благодарность всем, кто принимал участие в обеспечении этих бункеровок, работая в море и на берегу», — сказал главный операционный директор ПАО «Совкомфлот» Сергей Поправко.

«Судоходной отрасли следует без промедления внедрять наиболее чистые виды судового топлива. Сегодня СПГ – оптимальный выбор: он позволит отказаться от ввода в строй судов с высоким уровнем выбросов на период, пока идет активная работа по разработке углеродно-нейтральных видов топлива. Мы гордимся тем, что с момента бункеровки первого в мире «Афрамакса» на СПГ-топливе, танкера «Проспект Гагарина», в порту Роттердам в 2018 году, мы безопасно выполнили большое число таких операций. Сегодня наш флот бункеровочных судов СПГ охватывает 13 портов в девяти странах, и мы планируем расширять эту сеть дальше», — отметил генеральный директор Shell Global Downstream LNG Тахир Фаруки.