IMO отменяет заседания комитетов и сессии

В связи с распространением коронавируса и по рекомендации Всемирной организации здравоохранения по его профилактике, Международная морская организация (IMO) отменяет сессии и заседания комитетов. Об этом SeaNews сообщили в штаб-квартире IMO.

Так, отменяются:

7-е заседание межсессионной рабочей группы по сокращению выбросов парниковых газов с судов, запланированное на 23-27 марта 2020 года;

33-е заседание редакционно-технической группы (Международный кодекс морской перевозки навалочных грузов), запланированное на 223-27 марта 2020 года;

75-я сессия комитета по защите морской среды, запланированное на 30 марта – 3 апреля 2020 года.

Ранее IMO отменила заседание научной группы Лондонской конвенции и Лондонского протокола, которое должно было пройти с 9 по 13 марта, а также 10-ю сессию юридического комитета, запланированного на 16-20 марта этого года.

«О датах, на которые будут перенесены отмененные заседания, будет объявлено заранее. Информация о мероприятиях, запланированных на апрель, будет опубликована в ближайшее время», – сообщили SeaNews в штаб-квартире IMO.