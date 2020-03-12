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У греческого судовладельца диагностирован коронавирус
12.03.2020

У греческого судовладельца диагностирован коронавирус

    • Греческий судовладелец Евангелос Маринакис в одной из соцсетей сообщил о том, что болен коронавирусом. «Известный всем вирус «нанес» мне визит, я и обязан сообщить об этом общественности, – цитирует Seatrade Maritime News пост, опубликованный судовладельцем 10 марта. – Я чувствую себя хорошо, принимаю все необходимые меры, выполняю указания врачей и рекомендую делать это всем своим согражданам».

    6 марта бизнесмен посетил один из футбольных матчей в Великобритании. «В Грецию он вернулся с первыми признаками коронавируса, который позже был подтвержден», – сообщает Seatrade Maritime News со ссылкой на английский футбольный клуб «Nottingham Forest», владельцем которого является Е.Маринакис.

    Е.Маринакис контролирует Capital Shipping Group, которая управляет флотом из 70 судов общим дедвейтом 8 млн тонн. Кроме того, он является владельцем футбольного клуба «Олимпиакос».

     


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