У греческого судовладельца диагностирован коронавирус

Греческий судовладелец Евангелос Маринакис в одной из соцсетей сообщил о том, что болен коронавирусом. «Известный всем вирус «нанес» мне визит, я и обязан сообщить об этом общественности, – цитирует Seatrade Maritime News пост, опубликованный судовладельцем 10 марта. – Я чувствую себя хорошо, принимаю все необходимые меры, выполняю указания врачей и рекомендую делать это всем своим согражданам».

6 марта бизнесмен посетил один из футбольных матчей в Великобритании. «В Грецию он вернулся с первыми признаками коронавируса, который позже был подтвержден», – сообщает Seatrade Maritime News со ссылкой на английский футбольный клуб «Nottingham Forest», владельцем которого является Е.Маринакис.

Е.Маринакис контролирует Capital Shipping Group, которая управляет флотом из 70 судов общим дедвейтом 8 млн тонн. Кроме того, он является владельцем футбольного клуба «Олимпиакос».