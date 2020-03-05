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«Дело» объявило о кадровом назначении
05.03.2020

«Дело» объявило о кадровом назначении

    • С 4 марта этого года генеральным директором Управляющей компании «Дело» назначен Артем Поляков.

    По информации группы «Дело»,  А.Поляков будет отвечать за стратегическое развитие группы компаний «Дело», реализацию синергии бизнес-направлений и актуализацию основных политик группы компаний.

    «Артем Поляков – топ-менеджер с большим опытом успешного управления изменениями и реструктуризации бизнеса, имеет глубокое понимание международного бизнес-контекста и опыт работы в глобальных корпорациях в различных регионах мира», – отметили в компании.

    До прихода в Группу компаний «Дело» А.Поляков занимал руководящие должности в российских и зарубежных компаниях, в том числе в группе компаний «Нефтетранссервис», «АрселорМиттал» и других.


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