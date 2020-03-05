«Дело» объявило о кадровом назначении

С 4 марта этого года генеральным директором Управляющей компании «Дело» назначен Артем Поляков.

По информации группы «Дело», А.Поляков будет отвечать за стратегическое развитие группы компаний «Дело», реализацию синергии бизнес-направлений и актуализацию основных политик группы компаний.

«Артем Поляков – топ-менеджер с большим опытом успешного управления изменениями и реструктуризации бизнеса, имеет глубокое понимание международного бизнес-контекста и опыт работы в глобальных корпорациях в различных регионах мира», – отметили в компании.

До прихода в Группу компаний «Дело» А.Поляков занимал руководящие должности в российских и зарубежных компаниях, в том числе в группе компаний «Нефтетранссервис», «АрселорМиттал» и других.