Новый генеральный в Российском экспортном центре

Совет директоров АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) принял решение прекратить полномочия нынешнего генерального директора РЭЦ Андрея Слепнева и назначить на этот пост Веронику Никишину, сообщает пресс-служба РЭЦ. Ранее она занимала должность министра по торговле Евразийской экономической комиссии.

В соответствии с решением совета, полномочия А. Слепнева прекращаются с 9 февраля, В.Никишина вступит в должность 10 февраля. А. Слепнев после прохождения всех межгосударственных процедур утверждения займет пост министра по торговле ЕЭК.

В.Никишина занимала руководящие должности в министерстве экономического развития РФ, являлась заместителем директора департамента торговых переговоров, возглавляла департамент стран Америки и департамент координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности. До назначения членом Коллегии Евразийской экономической комиссии она занимала должность помощника первого заместителя председателя правительства Российской Федерации.

Членом Коллегии (министром) по торговле Евразийской экономической комиссии В.Никишина была назначена в феврале 2016 года. Она курировала ряд ключевых для Евразийского экономического союза сфер, таких как таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, установление преференциальных торговых режимов с третьими странами, применение Евразийским экономическим союзом защитных мер.

В.Никишина – кандидат экономических наук, тема ее диссертации – «Управление доступом российских товаров на рынки зарубежных государств в современных условиях».