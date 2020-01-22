Новый состав правительства РФ

Объявлен состав нового правительства Российской Федерации. Соответствующие указы президента РФ Владимира Путина опубликованы на сайте Кремля. В новый кабмин вошел 21 министр, в том числе 12 министров из прежнего состава правительства сохранили свои посты, а именно:

министр иностранных дел Сергей Лавров;

министр обороны РФ Сергей Шойгу;

министр транспорта РФ Евгений Дитрих;

министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров;

министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев;

министр энергетики РФ Александр Новак;

министр природных ресурсов и экологии РФ Димитрий Кобылкин;

министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев;

министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов;

министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев;

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев;

министр финансов РФ Антон Силуанов.

Новые имена в правительстве:

министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко;

министр юстиции Константин Чуйченко;

министр культуры РФ Ольга Любимова;

министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков;

министр просвещения РФ Сергей Кравцов;

министр спорта РФ Олег Матицын;

министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков;

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев;

министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Кроме того, в новом правительстве будет 9 вице-премьеров:

первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов;

заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко;

заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко;

заместитель председателя правительства Юрий Борисов;

заместитель председателя правительства Татьяна Голикова;

заместитель председателя правительства Алексей Оверчук;

заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин;

заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко;

заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Помимо этого, согласно указу президента РФ от 21 января 2020 года «О структуре федеральных органов исполнительной власти» упразднено министерство РФ по делам Северного Кавказа. Его функции переданы министерству экономического развития РФ.