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Начальником Октябрьской железной дороги назначен В.Голомолзин
27.01.2020

Начальником Октябрьской железной дороги назначен В.Голомолзин


    • 24 января генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил руководящему составу Октябрьской железной дороги нового начальника магистрали Виктора Голомолзина. Ранее В.Голомолзин занимал должность начальника Калининградской железной дороги

    Владимир Голоскоков, с января 2016 года возглавлявший Октябрьскую железную дорогу, переходит на работу в центральный аппарат РЖД.

    В.Голомолзин родился 2 февраля 1971 года. В 1995 году окончил Сибирскую государственную академию путей сообщения по специальности «организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте». Трудовую деятельность начал в 1989 году помощником машиниста электровоза локомотивного депо Алтайская Западно-Сибирской железной дороги. В дальнейшем прошел трудовой путь от дежурного по станции до начальника Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги. В 2012 году назначен заместителем начальника Западно-Сибирской железной дороги по локомотивному и вагонному хозяйствам. В феврале 2012 года назначен первым заместителем начальника Западно-Сибирской железной дороги. С января 2016 года и до настоящего назначения был начальником Калининградской железной дороги. Сейчас на эту должность назначен Сергей Сапегин.


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