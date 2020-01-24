Новый начальник Калининградской железной дороги

Сегодня генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил руководящему составу Калининградской железной дороги нового начальника магистрали Сергея Сапегина.

Виктор Голомолзин, с января 2016 года возглавлявший Калининградскую железную дорогу, переходит на другую работу, сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

С.Сапегин родился в 1978 году. После окончания Сибирского государственного университета путей сообщения начал трудовую деятельность с должности дежурного по станции Искитим Западно-Сибирской железной дороги. Затем работал на различных должностях на Западно-Сибирской, Калининградской, Горьковской, Приволжской железных дорогах, в Центральной дирекции управления движением ОАО «РЖД». В июне 2019 года С.Сапегин был назначен на должность первого заместителя начальника Калининградской железной дороги.