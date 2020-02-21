Новое назначение в Росморречфлоте

Заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта назначен Константин Анисимов согласно распоряжению правительства РФ от 17 февраля 2020 г. № 328-р.

Назначение оформлено соответствующим приказом Минтранса России №176/к от 20 февраля 2020 года.

По информации пресс-службы Росморречфлота, с 2009 года по 2020 год К.Анисимов занимал должность генерального директора ОАО «Московское речное пароходство», в прошлом году был назначен проректором Российского университета транспорта (МИИТ).