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Новое назначение в Росморречфлоте
21.02.2020

Новое назначение в Росморречфлоте

    • Заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта назначен Константин Анисимов согласно распоряжению правительства РФ от 17 февраля 2020 г.  № 328-р.

    Назначение оформлено соответствующим приказом Минтранса России №176/к от 20 февраля 2020 года.

    По информации пресс-службы Росморречфлота, с 2009 года по 2020 год К.Анисимов занимал должность генерального директора ОАО «Московское речное пароходство», в прошлом году был назначен проректором Российского университета транспорта (МИИТ).


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