А.Исурин возглавил «ТрансКонтейнер»

10 марта 2020 года Александр Исурин назначен президентом ПАО «ТрансКонтейнер» (50% плюс две акции принадлежат Группе компаний «Дело»). В сферу его компетенций войдет общее управление компанией, сообщает пресс-служба группы «Дело».

«Мы завершаем формирование команды топ-менеджмента Группы компаний. Александр Исурин – опытный руководитель с обширными компетенциями в сфере международной контейнерной логистики, железнодорожных, морских перевозок и управлением крупными предприятиями, – прокомментировал назначение президент группы «Дело» Сергей Шишкарёв. – Мы рады, что Александр Исурин присоединился к команде Группы «Дело». Формирование команды ПАО «ТрансКонтейнер» войдет в зону ответственности и полномочий Александра. Исурин возглавит Правление ПАО «ТрансКонтейнер» и станет членом Совета Директоров Компании».

Напомним, до недавнего времени А.Исурин занимал должность президента FESCO, а до перехода в FESCO 10 лет возглавлял российское подразделение MSC. На посту президента FESCO его сменил Максим Сахаров.