Грузы «Дела»

Грузооборот ООО «ДелоПортс», владеющее стивидорными активами Группы компаний «Дело» (контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания «Дело»), по итогам 2019 года составил 8,3 млн тонн, что на 5% меньше показателя 2018 года.

Если смотреть отдельно по сегментам грузооборота, то значительная часть оборота «ДелоПортс» приходится на обработку контейнеризированных грузов. По итогам отчетного года перевалка контейнеров выросла на 22%, до 4,6 млн тонн.

Контейнерный терминал НУТЭП с января по декабрь 2019 года обработал 375 тыс. TEU, что на 13% больше показателя 2018 года. Отметим, что в декабре 2019 года НУТЭП принял и обработал 40 судов. Новый глубоководный контейнерный причал №38 принял 16 из них, при этом на причале обработано 23 016 TEU.

Также значительная часть оборота «ДелоПортс» приходится на перевалку зерна (зерновой терминал КСК), по сравнению с 2018 годом оборот зерновых сократился на 25%, до 3,6 млн тонн.

Существенно снизилась перевалка генеральных грузов – на 61% (до 33 тыс. тонн). Оборот ро-ро грузов, напротив, увеличился на 25% и составил 11 тыс. тонн.

Сервисная компания «Дело», специализирующаяся на бункеровке судов всеми видами топлива в порту Новороссийск, снизила объем продаж бункерного топлива за январь-декабрь 2019 года – на 22% до 44 тыс. тонн.

По итогам отчетного года сервисная компания «Дело» оказала услуги по агентированию судов на 43% меньше (до 146 единиц), чем годом ранее. Количество швартовых операций составило 1012 единиц (+6%).

В 2019 году сервисная компания «Дело» приобрела и ввела в эксплуатацию один новый буксир дополнительно к четырем уже имеющимся.