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В FESCO новый президент
05.03.2020

В FESCO новый президент

    • Транспортная группа FESCO сообщила о назначении президентом группы Максима Сахарова, ранее занимавшего должность вице-президента по финансам. Он приступит к своим обязанностям с 6 марта и сменит на это посту Александра Исурина, который покидает компанию, сообщили SeaNews в FESCO.

    «От имени совета директоров хочу поблагодарить Александра Исурина. За время его работы в должности президента FESCO реализован ряд стратегических проектов, успешно проведена реструктуризация публичной финансовой задолженности, под его руководством существенно выросли ключевые операционные и финансовые показатели группы. Мы желаем Александру успехов и приветствуем Максима Сахарова. Мы уверены, что знание бизнеса и корпоративной культуры, глубокая погруженность в текущую деятельность группы позволят Максиму обеспечить преемственность в ее дальнейшем успешном развитии», — отметила председатель совета директоров FESCO Лейла Маммед Заде.

    М.Сахаров работает в FESCO c 2005 года. В компании прошел путь от экономиста до директора департамента планирования и отчетности и директора по операционной эффективности и бизнес-анализу, в 2016 году был назначен вице-президентом по финансам. С 2013 года входит в советы директоров ряда российских и зарубежных компаний группы. М. Сахаров  окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «мировая экономика», а также Высшую школу международного бизнеса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

    На должность вице-президента по финансам FESCO будет назначен Леонид Звягинцев, возглавлявший департамент корпоративного финансирования. Он работает в группе c 2007 года.

    Источники SeaNews ожидают, что А.Исурин займет пост в «ТрансКонтейнере». Напомним, до перехода в FESCO он 10 лет возглавлял российское подразделение MSC.


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