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Назначение в «РЖД Логистике»
02.03.2020

Назначение в «РЖД Логистике»

    • Первым заместителем генерального директора АО «РЖД Логистика» назначен Олег Полеев. Соответствующее решение было принято советом директоров компании. К исполнению обязанностей он приступил 17 февраля, сообщили SeaNews в «РЖД Логистике».

    О.Полеев родился в 1975 году, в 2004 окончил Российский государственный открытый технический университет путей сообщения (ныне – Российская открытая академия транспорта Российского университета транспорта), в 2014 – Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина (МГЮА). Прошел дополнительную управленческую подготовку по программе MBA в Московском государственном университете путей сообщения.

    Трудовую деятельность в РЖД начал в 2002 году, с 2005 года работал начальником станции Бирюлево Московской железной дороги. С 2010 по 2017 занимал должность первого заместителя начальника Московского территориального центра фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО), с 2017 по 2018 – начальник Южно-Уральского ТЦФТО. До назначения в АО «РЖД Логистика» О.Полеев трудился в должности начальника управления продаж Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД.


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