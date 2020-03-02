Назначение в «РЖД Логистике»

Первым заместителем генерального директора АО «РЖД Логистика» назначен Олег Полеев. Соответствующее решение было принято советом директоров компании. К исполнению обязанностей он приступил 17 февраля, сообщили SeaNews в «РЖД Логистике».

О.Полеев родился в 1975 году, в 2004 окончил Российский государственный открытый технический университет путей сообщения (ныне – Российская открытая академия транспорта Российского университета транспорта), в 2014 – Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина (МГЮА). Прошел дополнительную управленческую подготовку по программе MBA в Московском государственном университете путей сообщения.

Трудовую деятельность в РЖД начал в 2002 году, с 2005 года работал начальником станции Бирюлево Московской железной дороги. С 2010 по 2017 занимал должность первого заместителя начальника Московского территориального центра фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО), с 2017 по 2018 – начальник Южно-Уральского ТЦФТО. До назначения в АО «РЖД Логистика» О.Полеев трудился в должности начальника управления продаж Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД.