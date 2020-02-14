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О сокращениях и оптимизации структуры ГУП РУ «Крымские морские порты»
14.02.2020

О сокращениях и оптимизации структуры ГУП РУ «Крымские морские порты»

    • С целью недопущения банкротства и ликвидации ГУП РК «Крымские морские порты» принято решение об оптимизации структуры предприятия. Что привело к такой ситуации и какой выход из сложившегося положения, поясняет министерство транспорта Крыма на своем официальном сайте:

    «В связи с введенными Евросоюзом санкциями по отношению к Республике Крым, а также вводом в эксплуатацию транспортного перехода через Керченский пролив и, как следствие, переориентацией пути следования пассажирского и грузового транспорта на альтернативный маршрут движения ГУП РК «Крымские морские порты» находится в тяжелом финансовом положении. Доходная часть предприятия значительно снизилась.

    Финансовые средства от осуществления производственной деятельности всех филиалов ГУП РК «Крымские морские порты» не позволяют покрыть расходы предприятия.

    Для покрытия расходной части и поддержания функционирования ГУП РК «Крымские морские порты» согласно поручения главы Республики Крым Сергея Аксёнова предприятию из бюджета республики неоднократно предоставлялась субсидия.

    Анализ финансового состояния предприятия, наличия существующих грузопотоков показал, что оптимизация штатной численности ГУП РК «Крымские морские порты» является путем выхода из кризисной ситуации и позволит обеспечить безубыточность работы предприятия без постоянного субсидирования из бюджета Республики Крым.

    Указанные мероприятия проводятся ГУП РК «Крымские морские порты» в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, Коллективного договора ГУП РК «Крымские морские порты» на 2019-2021 годы и иными нормативными документами.

    В течении 2019 года на предприятии неоднократно проводились совещания с участием главы Республики Крым Сергея Аксёнова, заместителя председателя совета министров Республики Крым Юлии Жуковой, руководства Минтранса Республики Крым и представителей Госсовета Республики Крым, администрации города с привлечением профсоюзной организации и представителями крупных промышленных предприятий. Проработаны и изучены предложения коллектива, все возможные пути сохранения морской отрасли Республики Крым.

    На предприятии создана комиссия по определению преимущественного права на оставление на работе, в состав которой вошли представители всех филиалов и профсоюзной организации. Принимаются все необходимые меры по соблюдению прав работников предприятия. Каждая кандидатура рассматривается индивидуально. Учитывается квалификация, семейное положение, возраст и другие социальные вопросы.

    Работникам, получившим уведомление, предоставляются все существующие и создаваемые в результате оптимизации вакансии для возможности дальнейшего продолжения работы. ГУП РК «Крымские морские порты» подписаны соглашения с ГУП РК «Керченский металлургический завод», а также АО «Судостроительный завод залив», которыми предусмотрена возможность трудоустройства сотрудников ГУП РК «Крымские морские порты» на данные предприятия. На сегодняшний день на данных предприятиях имеется возможность трудоустройства порядка 400 человек. По вопросам переобучения готов оказать поддержку и содействие ТО ГКУ «Центр занятости» в г. Керчь. В настоящее время прорабатывается вопрос трудоустройства работников ГУП РК «Крымские морские порты» в другие организации транспортной отрасли, а именно: АО «Волна» (порт Тамань), АО «Морской торговый порт Усть-Луга», ООО «ТЭС-Терминал-1», ФГУП «Крымская железная дорога», ООО «Транспортная безопасность Крыма».

    «Существующий спрос на рынке труда города Керчи позволяет трудоустроиться всем высвобождаемым сотрудникам ГУП РК «Крымские морские порты», – считают в Минтрансе Крыма. – Важен выбор и желание каждого сотрудника в дальнейшем осуществлении своей трудовой деятельности».


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