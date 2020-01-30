Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем

29 января вице-премьер Татьяна Голикова провела первое заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. По решению оперативного штаба с 00.00 31 января, то есть с четверга на пятницу, ограничивается железнодорожное сообщение между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края, – сказала Т.Голикова. – При этом мы предполагаем ввести такой режим, который позволял бы возвращать наших граждан с территории Китая с проведением соответствующих гарантийных мероприятий и давал возможность китайским гражданам покинуть территорию Российской Федерации. В ближайшие сутки такой режим будет проработан, пока ограничения у нас действуют до 2 февраля, то есть у нас есть ещё возможность принять такое решение».

«Что касается авиационного сообщения, то в ближайшие два дня Минтранс и Министерство иностранных дел оценят ситуацию по количеству наших граждан, которые возвращаются в Российскую Федерацию, и после этого будет принято решение о режиме полётов из Китайской Народной Республики и в Китайскую Народную Республику. Мы предполагаем, что очередное заседание оперативного штаба может пройти не позднее пятницы, и мы примем соответствующие решения по авиационным перевозкам», – заявила вице-премьер.