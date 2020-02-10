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Как двигаются современные суда
10.02.2020

Как двигаются современные суда

    • Создатели новых круизных лайнеров и ледоколов всё чаще выбирают винторулевые колонки. Попробуем разобраться, почему.

    Стандартные судовые редукторы, гребные валы и рули – под угрозой исчезновения. На сдаваемых заказчикам в последнее время судах всё чаще используются рулевые колонки, причём полноповоротные, называемые часто «азиподами».

    «Азипод» (Azipod) расшифровывается как Azimuthing electric podded drive – электрическая поворотная винторулевая колонка гондольного типа. Установка Azipod впервые была применена швейцарской компанией ABB в начале 1990-х годов.

    Как двигаются современные судаВ гондоле расположен электродвигатель, работой которого управляют частотные преобразователи, запитываемые от дизель-генераторов. Генераторы находятся в машинном отделении, а «азиподы», естественно, под водой, но связывают их исключительно электрические кабели, никакой механической трансмиссии.

    «Азипод» позволяет избавиться не только от гребного вала, но и от стандартного руля. Благодаря электроприводу гондола вращается на 360 градусов вокруг вертикальной оси, что позволяет судну двигаться в любом направлении с высокой маневренностью.

    Рубка судна с современной движительной системой по обилию дисплеев напоминает кабину самолёта или космического корабля, что говорит о высокой степени автоматизации в судостроении.

    Классические штурвалы остались в прошлом. Движительные или пропульсивные установки судна управляются теперь с помощью вот таких джойстиков.

    Как двигаются современные суда

    Здесь можно задать угол поворота и скорость вращения винта. Для удобства перед глазами оператора монитор, на который можно вывести изображение с камеры или схему судна с работающими винторулевыми колонками.

    Новые движительные системы отличаются низким расходом топлива (экономия 5-15% по сравнению со стандартными решениями), высокой маневренностью, а также пониженным уровнем шума и вибрации. Поэтому такие решения хорошо подходят для ледоколов, крупногабаритных круизных лайнеров и специальных судов, например, буровых платформ.

    По данным ABB, на сегодняшний день установками Azipod оснащено уже около сотни судов по всему миру. Кстати, похожие разработки есть и у других компаний. Например, у компании Rolls-Royce азимутальная колонка называется Mermaid.

    (По материалам из открытых источников)


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