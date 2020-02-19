Робот-собака на нефтяной платформе

Робота-собаку по имени Spot, разработанного американской инженерной Boston Dynamics, протестировали на одной из нефтяных платформ норвежской энергетической Aker BP.
На платформе, работающей на месторождении Скарв в Норвежском море, четвероногому роботу доверили инспектирование труднодоступных мест, удаленный осмотр объектов и анализ ситуации. По результатам эксперимента в Aker BP оценят эффективность автономного контроля, качество сбора информации и автоматического формирования отчета. На нефтяной платформе Spot заменит людей на опасных участках.
«В основу эксперимента входит изучение потенциала робототехники на шельфовых месторождениях», – отмечают в Aker BP.
Технические характеристики робота:
- скорость – 1,6 м/с;
- период работы без подзарядки – 90 мин;
- обзор – 360 градусов;
- грузоподъемность – 14 кг.
Spot способен работать при температуре от -20 до +45 градусов.