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Робот-собака на нефтяной платформе
19.02.2020

Робот-собака на нефтяной платформе

    • Робота-собаку по имени Spot, разработанного американской инженерной Boston Dynamics, протестировали на одной из нефтяных платформ норвежской энергетической Aker BP.

    На платформе, работающей на месторождении Скарв в Норвежском море, четвероногому роботу доверили инспектирование труднодоступных мест, удаленный осмотр объектов и анализ ситуации. По результатам эксперимента в Aker BP оценят эффективность автономного контроля, качество сбора информации и автоматического формирования отчета. На нефтяной платформе Spot заменит людей на опасных участках.

    «В основу эксперимента входит изучение потенциала робототехники на шельфовых месторождениях», – отмечают в Aker BP.

    Технические характеристики робота:

    • скорость – 1,6 м/с;
    • период работы без подзарядки – 90 мин;
    • обзор – 360 градусов;
    • грузоподъемность – 14 кг.

    Spot способен работать при температуре от -20 до +45 градусов.

     

     


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