Робот-собака на нефтяной платформе

Робота-собаку по имени Spot, разработанного американской инженерной Boston Dynamics, протестировали на одной из нефтяных платформ норвежской энергетической Aker BP.

На платформе, работающей на месторождении Скарв в Норвежском море, четвероногому роботу доверили инспектирование труднодоступных мест, удаленный осмотр объектов и анализ ситуации. По результатам эксперимента в Aker BP оценят эффективность автономного контроля, качество сбора информации и автоматического формирования отчета. На нефтяной платформе Spot заменит людей на опасных участках.

«В основу эксперимента входит изучение потенциала робототехники на шельфовых месторождениях», – отмечают в Aker BP.

Технические характеристики робота:

скорость – 1,6 м/с;

период работы без подзарядки – 90 мин;

обзор – 360 градусов;

грузоподъемность – 14 кг.

Spot способен работать при температуре от -20 до +45 градусов.