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Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов
29.01.2020

Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов


    • Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов будет напрямую курировать транспортную отрасль, инвестиционная и внешнеэкономическая деятельности и внешняя торговля, противодействие санкциям.  Об этом сообщает пресс-служба правительства. В поле его ответственности войдут следующие ведомства:

    министерство экономического развития РФ;

    министерство транспорта РФ;

    Федеральная служба по надзору в сфере транспорта;

    Федеральное агентство воздушного транспорта;

    Федеральное дорожное агентство;

    Федеральное агентство железнодорожного транспорта;

    Федеральное агентство морского и речного транспорта;

    государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

    АО «Российский экспортный центр»;

    Федеральная антимонопольная служба;

    Федеральная служба по аккредитации;

    Федеральная служба государственной статистики;

    Федеральная служба по интеллектуальной собственности;

    На период временного отсутствия вопросы, закрепленные настоящим распределением обязанностей за А.Р.Белоусовым, будут возложены на Ю.И.Борисова.

    Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» будет курировать заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.


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