Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов будет напрямую курировать транспортную отрасль, инвестиционная и внешнеэкономическая деятельности и внешняя торговля, противодействие санкциям. Об этом сообщает пресс-служба правительства. В поле его ответственности войдут следующие ведомства:

министерство экономического развития РФ;

министерство транспорта РФ;

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта;

Федеральное агентство воздушного транспорта;

Федеральное дорожное агентство;

Федеральное агентство железнодорожного транспорта;

Федеральное агентство морского и речного транспорта;

государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

АО «Российский экспортный центр»;

Федеральная антимонопольная служба;

Федеральная служба по аккредитации;

Федеральная служба государственной статистики;

Федеральная служба по интеллектуальной собственности;

На период временного отсутствия вопросы, закрепленные настоящим распределением обязанностей за А.Р.Белоусовым, будут возложены на Ю.И.Борисова.

Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» будет курировать заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.