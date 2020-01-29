Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов будет напрямую курировать транспортную отрасль, инвестиционная и внешнеэкономическая деятельности и внешняя торговля, противодействие санкциям. Об этом сообщает пресс-служба правительства. В поле его ответственности войдут следующие ведомства:
министерство экономического развития РФ;
министерство транспорта РФ;
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта;
Федеральное агентство воздушного транспорта;
Федеральное дорожное агентство;
Федеральное агентство железнодорожного транспорта;
Федеральное агентство морского и речного транспорта;
государственная компания «Российские автомобильные дороги»;
АО «Российский экспортный центр»;
Федеральная антимонопольная служба;
Федеральная служба по аккредитации;
Федеральная служба государственной статистики;
Федеральная служба по интеллектуальной собственности;
На период временного отсутствия вопросы, закрепленные настоящим распределением обязанностей за А.Р.Белоусовым, будут возложены на Ю.И.Борисова.
Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» будет курировать заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.