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Грузовое движение между Китаем и Амурской областью возобновлено
07.02.2020

Грузовое движение между Китаем и Амурской областью возобновлено

    • С 7 февраля возобновляются автомобильные грузовые перевозки  между Китаем и Амурской областью через пункты пропуска Благовещенск-Хэйхэ и Поярково-Сюнькэ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

    При этом перевозку скоропортящейся плодовоовощной продукции можно осуществлять только российскими транспортными средствами с российскими водителями с загрузкой транспортных средств в пределах пункта пропуска Хэйхэ и убытием на территории РФ в этот же день. Ежедневно с 08.00 до 11.00 пропуск будет осуществлять на территории РФ китайских транспортных средств с грузом в количестве не более 20 единиц для дальнейшей выгрузки на территории Торгового порта Благовещенск и возвращения в КНР в день прибытия.

    Ещё одно ограничение – движение грузового транспорта будет без экспедиторов и сопровождающих лиц.

    Функционирование в данном режиме предполагается осуществлять предварительно до 1 марта 2020 года.

    Роспотребнадзором разработаны детальные требование для владельцев и водителей транспортных средств, которые будут осуществлять международные автоперевозки груза через государственную границу для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, отмечают в правительстве Амурской области.


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