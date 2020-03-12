Новый склад на погранпереходе Гродеково

Новый склад площадью свыше 7 тыс. кв. м запущен в работу на грузовом терминале станции Гродеково Дальневосточной железной дороги. Функциональное помещение предназначено для перегрузки международных товаров в двух направлениях – из России в КНР и из КНР в Россию, сообщает пресс-служба ДВЖД.

Внутри склада уложены железнодорожные пути как с российской шириной колеи 1520 мм, так и с китайской – 1435 мм, они позволяют принимать до 10 вагонов в сутки с российской стороны и до 13 вагонов со стороны КНР.

Для погрузки в автомобильные фуры имеются четыре дока, оснащенных уравнительными платформами, погрузочная рампа, а также два козловых крана грузоподъемностью 20 и 50 тонн. Новый складской комплекс способен принять до полусотни грузовых автомобилей, прибывающих из КНР для прохождения процедуры таможенного осмотра и оформления груза.

Склад работает на прием и хранение товара с российской стороны. В ближайшее время ожидается внесение комплекса в таможенный реестр и запуск пограничного сообщения.

Напомним, железнодорожная станция Гродеково входит в состав международного транспортного коридора «Приморье-1» и является пограничным переходом с КНР.