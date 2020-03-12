Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый склад на погранпереходе Гродеково
12.03.2020

Новый склад на погранпереходе Гродеково

    • Новый склад площадью свыше 7 тыс. кв. м запущен в работу на грузовом терминале станции Гродеково Дальневосточной железной дороги. Функциональное помещение предназначено для перегрузки международных товаров в двух направлениях – из России в КНР и из КНР в Россию, сообщает пресс-служба ДВЖД.

    Внутри склада уложены железнодорожные пути как с российской шириной колеи 1520 мм, так и с китайской – 1435 мм, они позволяют принимать до 10 вагонов в сутки с российской стороны и до 13 вагонов со стороны КНР.

    Для погрузки в автомобильные фуры имеются четыре дока, оснащенных уравнительными платформами, погрузочная рампа, а также два козловых крана грузоподъемностью 20 и 50 тонн. Новый складской комплекс способен принять до полусотни грузовых автомобилей, прибывающих из КНР для прохождения процедуры таможенного осмотра и оформления груза.

    Склад работает на прием и хранение товара с российской стороны. В ближайшее время ожидается внесение комплекса в таможенный реестр и запуск пограничного сообщения.

    Напомним, железнодорожная станция Гродеково входит в состав международного транспортного коридора «Приморье-1» и является пограничным переходом с КНР.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.01.2020
    Самая глубокая нефтяная скважина в Азии
    8882 метра – глубина самой глубокой нефтяной скважины в Азии, Luntan One (оператор – китайская госкорпорация PetroChina). Пробурили […]
    ВидеоКитайНефтяная скважина
    0
    04.02.2020
    «Евросиб» удвоил объемы
    По итогам 2019 года объем контейнерных грузов ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы» составил 145 тыс. TEU, что […]
    2019ЕвросибИмпортИтоги
    0
    03.03.2020
    Находкинский МТП перейдет на закрытую перевалку угля
    Администрация Находкинского городского округа выдала Находкинскому МТП  разрешение на строительство закрытого специализированного комплекса для перевалки грузов. Проект реализуется […]
    Дальний Востокзакрытая перевалкаИнвестицииНаходкинский МТП
    0
    07.02.2020
    Грузовое движение между Китаем и Амурской областью возобновлено
    Но с условиями и ограничениями.
    Transportавтомобильные перевозкиАвтотранспортАмурская область
    0
    22.01.2020
    ТOP-5 контейнерных терминалов России
    Итоги 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотПортыСтивидоры
    0
    11.02.2020
    На Севморпути поставят точку разворота
    Транспортно-логистический холдинг «Дело», АО «Атомэнергопром» и правительство Сахалинской области подписали соглашение о создании по созданию транспортно-логистического узла в […]
    Russian Far EastАрктикаАТРГруппа Дело
    0
    27.01.2020
    По Дороге Победы
    Ретро-поезд 1929 года отправился в исторический рейс в Петрокрепость
    TransportБлокадаВеликая Отечественная войнаЖелезная дорога
    0
    23.01.2020
    Грузооборот Дальневосточного региона РФ
    Ноябрь 2019 года
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотДальний ВостокНоябрь
    0
    29.01.2020
    Как и зачем вымораживают суда
    Мороз отнюдь не мешает, а даже наоборот способствует одной технологии, которая практикуется только в России и нигде больше […]
    выморозкаДальний Востокзимаинтересные факты
    0
    24.01.2020
    ТOP-5 терминалов России по грузообороту
    2019 год
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотПортыСтивидоры
    0
    12.02.2020
    Тоннель на Сахалин: миф или правда
    Вопрос о строительстве моста с материка на Сахалин в последнее время поднимается регулярно. Проектные институты и другие профильные […]
    TransportВладивостоквоспоминанияДальний Восток
    0
    14.02.2020
    Концессионное соглашение по мосту через Лену
    В Москве прошла церемония подписания концессионного соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации мостового перехода через реку Лену в […]
    TransportАвтодорогаАрктикаБайкал
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    10.03.2020 Назначен руководитель Росморречфлота
    06.03.2020 В.Путин подписал указ об основах геополитики в Артике
    03.03.2020 Определены возможности использования судов под иностранным флагом
    02.03.2020 Первый этап Tradelens с 1 марта
    21.02.2020 Вырастут ли тарифы на контейнерные ж/д перевозки из Китая?
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    Контейнерные перевозки Показать всё
    12.03.2020 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна
    11.03.2020 Лидеры Финляндии
    11.03.2020 Оборот мировых контейнерных линий
    10.03.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 10, 2020
    05.03.2020 Железнодорожные контейнеры
    04.03.2020 Контейнерооборот портов США
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ