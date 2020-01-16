Строительство МТК «Европа – Западный Китай» отстает от плана на 7 лет

Воссоздание Шелкового пути откладывается: международный транспортный маршрут «Европа – Западный Китай» будет открыт не раньше 2027 года. При этом по соглашению стран-членов ШОС транспортный коридор на территории Российской Федерации должны были запустить не позднее 2020 года, сообщает пресс-служба Счетной палаты РФ.

«Смещение сроков, в том числе связано с изменениями прохождения международного транспортного маршрута. Так, согласно Транспортной стратегии России изначально транспортный коридор должен был пройти по территориям Республик Татарстан, Башкирии и Оренбургской области. В июле 2016 года правительственная комиссия по транспорту решила проложить маршрут через Самарско-Тольяттинскую агломерацию», – цитирует пресс-служба выступление на заседании коллегии аудитора Валерия Богомолова по итогам анализа эффективности расходования средств на реализацию проекта.

Примечательно, что на момент корректировки российского участка трассы Башкирия и Оренбургская область уже инвестировали в проект 402 млн рублей. «Выполнены проектно-изыскательские работы на строительство автодороги «Бавлы – Кумертау» на сумму 300 млн рублей, разработан проект планировки и межевания территории под строительство автомобильной дороги Кумертау – Сагарчин на 102 млн рублей. Однако в связи с изменением прохождения международного транспортного маршрута результаты указанных работ пока не востребованы», – констатировал В. Богомолов.

Правительство в октябре прошлого года приняло решение о выделении отдельных этапов строительства автомобильной дороги «Москва – Нижний Новгород – Казань» с завершением работ в 2027 году.

В рамках реализации федерального проекта «Европа – Западный Китай» предусматривается строительство автодорог «Москва – Нижний Новгород – Казань» и «Обход Тольятти с мостовым переходом через реку Волга». Однако подтвердить предусмотренный федеральным проектом объем финансовых вложений пока невозможно из-за отсутствия в полном объеме проектно-сметной документации. «Например, по «Обходу Тольятти», протяженность которого составляет почти 100 км, проектно-сметная документация разработана только в отношении мостового перехода через Волгу, а это всего 3,7 км», – отметил аудитор.

Всего в 2019 году на проект «Европа – Западный Китай» из федерального бюджета предусмотрено 4,7 млрд рублей. Однако из-за длительных сроков принятия решения по строительству кассовое исполнение на 1 декабря отсутствует. «Надеемся, что строительство начнется, и тогда будет возможность конкретного анализа использования бюджетных средств», – резюмировал В. Богомолов.