Еще один проект грузопассажирского парома Knud E. Hansen

Конструкторское бюро Knud E. Hansen представило проект инновационного грузопассажирского парома. Длина судна составит 212 м, пассажировместимость – 700 человек, грузовместимость – 390 автомобилей плюс 2,9 тыс. л.м. для большегрузов и трейлеров. Как отмечают в Knud E. Hansen, паром идеально подойдет для рынка Средиземноморья и способен работать в различных условиях эксплуатации.

Судно способно развивать скорость до 23 узлов. Оно будет оснащено двумя дизельными двигателями, двумя носовыми движителями, а также дизель-генераторами и двумя туннельными подруливающими устройствами, расположенными в носовой части, что делает судно более маневренным. Также на пароме установят аккумуляторную установку, обеспечивающую нулевые выбросы при нахождении в порту.

Всего на судне 8 палуб. Под двумя главными палубами будут располагаться две палубы для легковых автомобилей и две – для грузовиков. Погрузка на нижние палубы осуществляется с помощью фиксированных рамп, для погрузки грузовиков судно оснащено широкой кормовой аппарелью. Доступ транспортных средств на верхние палубы обеспечивают подъемные рампы.

Технические характеристики: