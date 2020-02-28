Супербалкер на мели в Бразилии

На видео ниже – VLOC «Stella Banner», севший на днях на мель у берегов Бразилии. Инцидент произошел, когда судно вышло из порта, загрузив руду на терминале Vale Ponta da Madeira, сообщает Splash24/7.

По информации Vale, команда в количестве 20 человек эвакуирована. Судовладелец – корейская Polaris Shipping – говорит, что грузовые танки, предположительно, целы, а вот балластные танки повреждены и дали течь.

По данным АИС, балкер шел в Циндао, по информации из различных источников, на борту порядка 275 тыс. тонн руды.

Дедвейт балкера 2016 года постройки – 300 тыс. тонн, длина – 340 м, ширина – 55 м.

Видео: Estadão