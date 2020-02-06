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Дальнейшая судьба старого судна
06.02.2020

Дальнейшая судьба старого судна

    • Современные суда имеют срок службы от 25 до 30 лет, после чего их эксплуатация может стать слишком дорогой – из-за коррозии корпуса, усталости металла и отсутствия запчастей, но, самое главное, они становятся непригодным для мореплавания, поскольку подвергают опасности жизнь моряков. 

    Информационный портал Safety4sea рассмотрел пять наиболее распространенных сценариев дальнейшей судьбы старого судна.

     Утилизировать экологически чистым способом

    Утилизация является на сегодняшний день наиболее экологически чистым и экономически обоснованным способом избавиться от старых судов, поскольку она позволяет перерабатывать материалы с судна, в первую очередь сталь, железо, алюминий и пластик в новые продукты. При этом снижается спрос на добычу железной руды и энергопотребление в процессе выплавки стали. А различные предметы обихода, такие как мебель, стиральные машины, сантехника и т.п., после снятия с судов продаются с уценкой.

    Такая утилизация позволяет повторно использовать около 90% судна и его компонентов или, по крайней мере, должным образом обрабатывать их для предотвращения загрязнения, практически без отходов. Однако, по оценкам экспертов рынка, только небольшая часть судов с истекшим сроком службы утилизируется безопасным и чистым способом.

    Вытащить на берег

    На судах с истекшим сроком службы могут быть различные токсичные вещества, которые необходимо надлежащим образом идентифицировать и удалить, поэтому отсутствие стандартизации может сделать демонтаж очень рискованной задачей. Опасная разборка судов – это тяжелое производство, которое подвергает как рабочих, так и окружающую среду большим рискам.

    В настоящее время около 70% судов с истекшим сроком службы оканчивают свое существование на трех основных разделочных верфях в Юго-Восточной Азии – в Аланге (его еще называют «берегом мертвецов») в Индии, Читтагонге в Бангладеш и Гадани в Пакистане.

    Работы там ведутся дедовскими методами, часто в отсутствии надлежащей инфраструктуры для приема отходов, и выполняют их неквалифицированные рабочие, нередко – мигранты, которых нещадно эксплуатируют. Все это приводит к значительным человеческим и экологическим издержкам. 

    Сделать домом для морской флоры и фауны

    После удаления опасных материалов в качестве альтернативы утилизации суда могут быть затоплены для создания искусственных рифов, на которых будут жить морские обитатели или к которым будут погружаться дайверы.

    Бывает и так, что суда сами тонут «в нужном месте», если уместно так говорить. Так, в далеком 1961 году у Гранд-Анса в Гранаде затонуло пассажирское судно «Bianca C» и до сегодняшнего дня остается одним из самых привлекательных объектов для дайверов со всего мира.

    Передать другому владельцу

    В некоторых случаях роскошные круизные лайнеры ближе к концу своей жизни передаются на круизным линиям рангом пониже в рамках одной и той же компании. Например, в 2017 году пассажирское судно «Dawn Princess», принадлежащее компании Princess Cruises, было продано дочерней компании P&O Cruises Australia, прошло реконструкцию и было переименовано в «Pacific Explorer».

    Также старые суда продаются на вторичном рынке для бюджетных круизных линий, которые не хотят инвестировать в новый тоннаж.

    А еще круизные лайнеры переоборудуют в плавучие отели, конференц-центры, рестораны или еще что-нибудь такое. Например, «Queen Mary» вышла на пенсию в 1967 году и до сих пор стоит у причала в Калифорнии, где служит в качестве съемочной площадки. А судно «Роттердам» сегодня пришвартовано в Роттердаме и используется в качестве гостиничного и ресторанного комплекса.

    Просто бросить

    Наконец, нередко случается, что потерпевшие крушение суда просто остаются лежать на месте, становясь туристической достопримечательностью. Так, круизный лайнер «World Discoverer» ударился о риф у Соломоновых островов в 2000 году и остается на месте, поскольку местные жители выступают против спасательной операции.

    Другой пример – наделавшее много шума кораблекрушение «Олимпии» у греческого острова Аморгос, которое произошло в 1980 году. Сегодня это – популярной место для дайвинга и туристическая достопримечательность.

    Стоит, однако, отметить, что потерпевший крушение суда, несмотря на свою привлекательность для туристов, могут представлять опасность для судоходства и, как правило, считаются неблагоприятными факторами с точки зрения окружающей среды.

     

    (По материалам Safety4sea.com)


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