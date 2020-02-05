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Почти 500 судов в мире утилизировано на «токсичных» верфях
05.02.2020

Почти 500 судов в мире утилизировано на «токсичных» верфях

    • По итогам 2019 года, согласно данным неправительственной организации Shipbreaking Platform, в мире было продано 674 судна на утилизацию.

    479 судов – танкеров, сухогрузов, морских платформ, пассажирских судов, утилизированы на трех так называемых «токсичных» судоразделочных «пляжах» – в Бангладеш, Индии и Пакистана. Это 90% от валовой вместимости всех списанных на слом судов. В Бангладеш утилизировано самое большое количество судов – 276 ед. общей валовой вместимостью 7,8 млн тонн, в Индии – 200 судов (валовая вместимость – 3,6 млн тонн), в Пакистане – 35 судов (валовая вместимость – 285 тыс. тонн), в Турции – 107 судов (валовая вместимость 1,2 млн тонн), в Китае – 29 судов (валовая вместимость – 304 тыс. тонн), в странах Евросюза – 29 судов (валовая вместимость – 60 тыс. тонн), в других странах – 24 судов (валовая вместимость – 180 тыс. тонн), в России – 16 судов.

    «Бангладеш остается по-прежнему популярной страной утилизацией судов, где минимально соблюдаются экологические требования и правила безопасности, но где выгода является единственным решающим фактором для большинства судовладельцев при продаже своих судов на слом», – отмечают в Shipbreaking Platform.

    ОАЭ и Греция возглавили список стран, в которых судовладельцы продали на слом наибольшее количество судов на опасные для экологии заводы в Южной Азии. Так, в 2019 году судовладельцы ОАЭ продали на южноазиатские судоразделочные «пляжи» 45 судов, Греция – 40 списанных судов.

    За 2019 года больше всего судов на утилизацию на «токсичные» верфи отправила тайваньская Evergreen, в Бангладеш. Также в списке Maersk, Costamare, CMA CGM, Diamond Offshore, ENSCO, MOL, MSC и NYK.

    «Экологически чистые и безопасные решения в сегменте утилизации судов уже существуют, – отмечают в Shipbreaking Platform. – Мы приветствуем такие компании как Van Oord, которая уже много лет проводит ответственную политику утилизации судов «вне пляжа». Многие судовладельцы жалуются на нехватку мощностей для экологичной утилизации судов. Только 31 судно было утилизировано на верфях с условиями, одобренными Евросоюзом. Это малая часть того, что экологичные верфи способны обрабатывать».  

    По данным Shipbreaking Platform, политику по экологичной утилизации судов также проводят Hapag-Lloyd, Samskip, Wallenius Wilhelmsen, Jan De Nul, Boskalis.


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