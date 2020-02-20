К утилизации затонувших судов на Дальнем Востоке привлекут инвесторов

Вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел в Южно-Сахалинске совещание по вопросам подъема и утилизации затонувших судов, сообщает пресс-служба регионального правительства. По данным федерального ведомства, на Дальнем Востоке затоплено около 550 судов. 34 из них – в акваториях Сахалина и Курил.

Ю. Трутнев поручил министерству природных ресурсов России в месячный подготовить законопроект и представить на обсуждение федерального правительства схему подъема и утилизации затопленных судов. «Вопрос уже давно назрел, много раз выносился, поручения соответствующие давались и почти ничего не делалось. Там немного «Росатом» начал заниматься этими вопросами. Но четкой государственной политики в этой части не существует. Продолжаются дискуссии на тему, кому принадлежит утонувшее судно, можно ли его трогать и так далее. Это совершенно бессмысленная дискуссия», – сказал Ю.Трутнев.

Согласно законопроекту, затонувшее судно обязан поднять собственник. Если он этого не сделал, лишается права собственности. Подъем ведется за счет других финансовых механизмов, но стоимость работ в таком случае будет возмещать собственник. Ю.Трутнев особо подчеркнул, что к этой работе необходимо привлекать инвесторов. «Хотелось бы, чтобы в этом участвовал бизнес. Экономика там не сойдется, это будет убыточно. Поэтому государство будет помогать. Тем не менее, технологиями и непосредственно работой должны заниматься субъекты экономики, а не государство», – заявил он.

Согласно поручению вице-премьера, средства, которые понадобятся для выполнения работ по подъему и утилизации судов, Минприроды должно запросить уже в рамках 2021 бюджетного года.