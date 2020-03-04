Судно-коготь

Добыча нефти – дело нелёгкое. А уж если ее добывать в море, то всю нелёгкость этого дела можно смело умножать на четыре, а то и на пять. Монтаж платформы, установка этой платформы на якоря, прокладка подводных трубопроводов… Это тяжёлый труд сотен людей в не самых комфортных условиях. И это большие деньги. Такими работами обычно сами нефтедобывающие компании не занимаются, приглашают и нанимают со стороны специально обученных людей.

Но нефть на «поляне» когда-нибудь да заканчивается. И снова заботы – демонтаж платформы и трубопроводов, снова труд и снова деньги. А еще бывают ураганы, пожары на борту и затопления… Закономерно возникает вопрос – а может, ну его, демонтаж этот? Дешевле бросить, объявив платформу законсервированной, и все дела. Несколько лет назад почти такая картина и сложилась. И в 2010 году власти США озаботились этой проблемой, существенно ужесточив требования к утилизации старых платформ и нефтепроводов, неиспользуемых в Мексиканском заливе.

Такое решение пошло на руку компании VersaBar, которая занималась выводом из эксплуатации и утилизацией платформ нефтепромышленного комплекса. В то время компания имела для этих целей специально построенный плавучий подъёмник – «Bottom Feeder». Другое название подъёмника – «Versabar VB-4000», где цифра означает номинальную грузоподъёмность в коротких тоннах (3,6 тыс. метрических тонн).

Вот такой:

Как видите, ничего такого особенного. Два понтона, как основание для арочной конструкции, подъёмник.

Как бы ни было, работы у компании хватало даже и с одним подъёмником. Но после решения американского правительства акции компании вообще пошли в гору. И по заказу Chevron компания спроектировала новый подъёмник VB-10000 , который получил неофициальное название «коготь». Ну, или клешня, кому как нравится, claw.

За базовый проект было принято судно VB4000 («Bottom Feeder»), грузоподъемность которого (всего 4000 тонн) уже не отвечала требованиям заказчиков. Рынку было нужно что-то более мощное.

И вот что получилось:

Увеличилась грузоподъёмность, новый подъёмник способен поднимать уже 7,5 тыс. коротких тонн, или 6, 8 тыс. метрических тонн. Значительно увеличилась высота подъёмника, следовательно, увеличилась и арка. Подъёмник также стал полностью самоходным, на каждом понтоне установлены по 4 азимутальных движителя, система динамического позиционирования, что позволяет VB-10000 работать на месте подъёма без постановки на якорь и без помощи буксирных судов. Но на дальних переходах подъёмник чаще всего буксируют. Одна из главных идей, на котором основан проект, – не использовать водолазов для зацепа поднимаемых частей. При необходимости «когти» отцепляются и навешивается другое оборудование, более подходящее для решения задачи.

Ещё имеется специальная люлька. Если вес поднимаемой конструкции слишком большой или объект очень уж негабаритный, то эту люльку сначала размещают на дне, рядом с грузом, который надо поднять. Потом конструкцию перемещают в люльку, а затем всё поднимают заодно.

Подъёмник может увеличивать площадь, на которой производят подъём, но тогда уменьшается высота подъёма над уровнем воды.

Остается добавить, что судно было построено в Техасе, на верфи Gulf Marine Fabricators за 12 месяцев. Примерная стоимость подъёмника – 100 млн долларов.