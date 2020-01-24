10 самых дорогих инфраструктурных проектов в истории человечества

Деньги изменяют мир, иногда – в буквальном смысле. Сегодня люди могут строить и перемещать крупные объекты на невероятных скоростях. Мы можем перенаправлять реки, создавать новые острова и много других вещей, которые еще несколько десятилетий тому назад казались невозможными. Судя по набранным темпам, в ближайшее время человечество не собирается останавливаться на достигнутом. Абсолютно у каждого проекта есть итоговая стоимость, чаще всего исчисляемая в долларах США. Сотни миллиардов долларов ежегодно тратятся на создание инфраструктурных объектов. Представляем вашему вниманию список из десяти самых дорогих строительных проектов, которые когда-либо создавались в истории человечества. Затраты приведены в соответствие с инфляцией, чтобы отразить ту сумму, в которую они бы обошлись на сегодня.

Тоннель под Ла-Маншем – 22,4 млрд долларов

Евротоннель – железнодорожный двухпутный тоннель длиной около 51 км, из которых 39 км проходят под проливом Ла-Манш. Соединяет континентальную Европу с Великобританией железнодорожным сообщением. Благодаря тоннелю стало возможно добраться в Лондон из Парижа всего за 2 часа 15 минут, в самом тоннеле поезда находятся от 20 до 35 минут. Тоннель под Ла-Маншем состоит из трех частей: двух железнодорожных тоннелей почти 8 м в диаметре на расстоянии 25 м друг от друга и одного сервисного тоннеля почти 5 м в диаметре. Каждый отрезок достигает в длину порядка 50 км.

Сооружение обошлось 15 французским и британским компаниям в 22,4 млрд долларов. Повышенные требований к безопасности и экологические меры привели к повышению итоговой стоимости проекта на 80% от первоначального бюджета.

Большой Бостонский тоннель Big Dig – 23,1 млрд долларов

Это сооружение является самой дорогой стройкой в истории США. Сам тоннель является автомагистралью с 8 полосами движения. Само строительство тоннеля прошло в несколько этапов. Первоначальная стоимость тоннеля оценивалась в сумму 2,5 млрд долларов.

Когда был окончен первый этап строительства, тоннель нужно было соединить с трассой I-90, но сложность заключалась в том, что с одной стороны тоннель упирался в завод Jilette, а с другой – в здание почтовой службы США. Еще одной проблемой для строителей стала прокладка тоннеля под проливом. Вроде бы ничего сложного, но по дну пролива уже был проложен тоннель метрополитена, движение поездов в котором нельзя было останавливать. Тогда было решено строить Большой Бостонский тоннель над метро. Был риск, что при ошибке океан мог затопить и будущий тоннель, и метро.

После проведенных работ нужно было продолжать строительство тоннеля под городом, грунт под которым был непрочным. Для этого решено было заморозить грунт под землей. Сам тоннель прошел в пяти метрах от поверхности земли. Когда добрались до того места, где должны были пересечься тоннель и автострада, выяснилось, что под автострадой высокий уровень грунтовых вод. Для этого под землей основание автострады пришлось просто-напросто приподнять, чтобы продолжить строительство тоннеля. Движение по автостраде при этом не останавливалось. Для проекта строительства Большого Бостонского тоннеля был специально построен самый широкий в мире мост.

Международный аэропорт «Кансай» – 29 млрд долларов

Международный аэропорт «Кансай», построенный в японском заливе Осака, стал первым в мире аэропортом, построенным не на суше, а на искусственном острове. Площадка под его строительство готовилась целых пять лет – в бухте в 4 километрах от берега. Строительство первой очереди воздушной гавани было завершено в 1994 году. Её стоимость по тем временам оказалась баснословно дорогой – 15 млрд долларов. Чтобы создать два острова — площадь одного 820, а второго 580 гектаров – пришлось покрыть дно залива специальным грунтом. Строительство второго острова началось в 2003 году, когда стало понятно, что сильная осадка первого заметно затормозилась — с 50 см в первый год после начала работы аэропорта до нескольких сантиметров к моменту принятия решения о возведении второй взлетно-посадочной полосы.

Интересный факт: второй остров соорудили несколько выше первого. Получается, что самолёты при выруливании на вторую взлётно-посадочную полосу (её ввели в эксплуатацию летом 2007 года) должны были преодолевать подъём. Однако, как и предполагалось, со временем разница в высотах нивелировалась — после того, как полностью произошла осадка второго острова. Теперь оба соединены небольшим узким перешейком. Но вернёмся всё же к истокам строительства аэропорта «Кансай».

Длина взлетной полосы аэропорта «Кансай» составляет 1,7 км, тогда как длина всего насыпного острова — 4 км, ширина — 1 км. Центральной его частью является четырёхэтажное сооружение с крышей, выполненной в виде крыла самолёта. Опорами здания служат 900 колонн, их техническое состояние круглосуточно контролируют мощные компьютерные системы — сооружение строилось в расчёте на то, что оно выдержит самые мощные землетрясения и тайфуны.

Глубина в бухте Осака составляет 20 метров, при этом дна рыхлое и илистое. Поэтому сначала дно щедро засыпали щебнем. Эта задача была не такой уж и простой, как показаться на первый взгляд: баржи с камнями к месту строительства шли караванами, места выгрузки определялись сложными математическими расчётами, также судам помогали спутниковые системы наблюдения. Затем по периметру острова соорудили огромную стальную раму, которую методично заполняли специальным бетоном, изготовленным по технологии, предотвращающей его быстрое разрушение в агрессивной водной среде. Но, прежде чем придать искусственному острову границы в виде прочной дамбы, по всей подводной поверхности, где должен был появиться искусственный остров, строители провели так называемый «песчаный дренаж». Также была построена огромная морская стена из массивных каменных и бетонных глыб. Всего же на дне утрамбовали 21 млн кубометров грунта — в результате получилась насыпь высотой 30 метров над уровнем моря.

С «большой землей» аэропорт соединяет двухуровневый мост, который, кстати, обошёлся в 1 млрд долларов: в нижней его части построены железнодорожные пути, а в верхней – автомобильная дорога. Пропускная способность одной взлётно-посадочная полосы в аэропорту «Кансай» составляет более 25 млн пассажиров в год.

Калифорнийская высокоскоростная жд магистраль – 33 млрд долларов

Проект стартовал в 2015 году, окончание его первой фазы планируется к 2029. Калифорнийский проект высокоскоростной железнодорожной магистрали уже точно превысит свой первоначальный бюджет. Этот проект один из многих, о которых говорилось в предвыборной кампании президента Обамы. Магистраль должна будет соединить ряд крупнейших американских городов высокоскоростной железнодорожной сетью.

Район международного бизнеса Сонгдо – 40+ млрд долларов

Район международного бизнеса Сонгдо будет построен в Южной Корее недалеко от Сеула. По некоторым оценкам, его стоимость составит более 40 млрд долларов. Это будет «умный город» – один из самых передовых в мире, с вездесущим WiFi, автоматическими заводами по вторичной переработке и другими технологическими инновациями. Здесь будут построены точные копии достопримечательностей других городов мира. Сонгдо IBD строится для привлечения компаний и туристов, он будет расположен рядом с международным аэропортом Инчхон.

Дубайлэнд – 76+ млрд долларов

Строительство на этом проекте было остановлено в 2008 из-за финансового кризиса в Дубае, затем возобновилось в 2013. Тогда оно стоило инвесторам 76 млрд долларов. Это будет один из самых больших и самых дорогих тематических парков развлечений в мире: тематический парк Диснея, театр Imax и много других достопримечательностей. Дизайн Dubailand будет основан на аравийском фольклоре и сказках, таких как «Тысяча и одна ночь».

Экономический город King Abdullah – 86 млрд доллар

Город станет важнейшей достопримечательностью Саудовской Аравии. В нем будут несколько престижных отелей, множество роскошных вилл, престижные университеты и крупный аэропорт. Город возводится преимущественно компанией Emaar, прославившейся строительством самого высокого здания в мире – Бурдж-Халифа в центре города Дубая. Ericsson будет работать над инфраструктурой информационно-коммуникационных технологий.

Кашаганские месторождения – 116 млрд долларов

Кашаган в Каспийском море представляют собой самое большое нефтяное месторождение, открытое за последние 40 лет. Пик добычи на первой фазе разработки, ожидаемый в 2020 году, должен составить 13 млн тонн баррелей.

Начать добычу на Кашагане сначала планировалось в 2005 году, но сроки сдвигались. Участники проекта объясняли это сложностью разработки. Добыча началась 11 сентября 2013 года, но вскоре из-за прорыва газопровода была приостановлена. Пришлось менять газо- и нефтепровод. Новый запуск состоялся в 2016 году.

Международная космическая станция – 150 млрд долларов

Модульная орбитальная научно-исследовательская станция, известная как Международная космическая станция (МКС), стоила приблизительно 150 млрд долларов. Эта цифра может казаться умопомрачительной, но счет разделили между собой несколько стран, среди которых Россия, США, Канада, Япония, Бельгия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария.

Американская система межштатных автомагистралей – 459 млрд долларов

Сеть скоростных автомагистралей США носит имя 34-го президента США Дуайта Д. Эйзенхауэра. Именно в период его правления в 1956 году был принят «Закон о национальных межштатных автомобильных и оборонительных магистралях» и организовано строительство одной из самых протяженный дорожных сетей в мире. Успех проекта был обеспечен благодаря дорогостоящим исследованиям, по итогам которых были определены новые стандарты строительства, в том числе тип покрытия, дизайн дорожных знаков и т. д. Большое внимание было уделено безопасности движения, поэтому были приняты общие правила. Вот некоторые из них:

чтобы исключить бесконтрольное попадание на шоссе, все входы и выходы должны быть четко отрегулированы;

чтобы исключить лобовые столкновения, дороги должны быть разделены бетонным разделителем или зеленой полосой;

для обеспечения безопасного съезда с холмов был определен максимальный уровень спуска 6%, максимальная нагрузка – 36 тонн;

пересечения дорог должны иметь скоростные соединения, петли с разворотами на 90 или 180 градусов недопустимы;

шоссе не должны прерываться и иметь подъездную дорогу, идущую параллельно с главной трассой.

Закон установил единые для всех штатов стандарты строительства дорог, маршруты и источники финансирования. Было определено минимальное количество полос движения в одном направлении и ширина каждой полосы, разработаны требования к запасной полосе, унифицирована система нумерации и дорожных знаков, установлен скоростной лимит. Этот инфраструктурный проект является самым масштабным и дорогостоящим проектом в мире и в то же время самым оперативно выполненным: основная часть магистралей была возведена всего за 35 лет!

(Из открытых источников)