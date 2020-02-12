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Evergreen подает в суд на недобросовестного покупателя
12.02.2020

Evergreen подает в суд на недобросовестного покупателя

    • Evergreen Line намерена подать иск в арбитражный суд на компанию-покупателя контейнеровоза «Ever Unison» 1996 года постройки. Согласно условиям сделки, судно вместимостью 5,3 тыс. TEU должно было уйти на экологичную утилизацию на судоразделочную верфь, соответствующую требованиям Гонконгской международной конвенции по безопасной и экологически рациональной утилизации судов 2009 года.

    Однако в августе прошлого года контейнеровоз водоизмещением порожнем 24 тыс. тонн был продан на утилизацию на «токсичную» верфь в Бангладеш по цене 372 долларов за тонну. Тем самым, по мнению Evergreen, компания-покупатель нарушила условия сделки.

    «Evergreen намерена обратиться в суд высшей инстанции для того, чтобы запретить утилизацию этого судна там, где оно сейчас находится, – цитирует World Maritime News официальное заявление Evergreen. – Компания предпримет все необходимые действия, чтобы отстоять ценности своей политики по экологичной утилизации судов».

    Не так давно в своем отчете неправительственная организация Shipbreaking Platform отметила, что в 2019 году Evergreen продала на слом на «токсичные» верфи Бангладеш и Индии 11 своих судов.


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