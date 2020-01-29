Фруктовый импорт

По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-ноябрь 2019 года импорт свежих и сушеных фруктов в Россию составил 4,7 млн тонн в физическом выражении (-4,6%) и 4 млрд долларов в денежном (-1,7%).

Наибольший объем поставок приходятся на бананы. За 11 месяцев 2019 года в Россию было импортировано 1,4 млн тонн (-4%) свежих и сушеных бананов на сумму 1 млрд долларов (-4,4%). Основным поставщиком был Эквадор. На его долю приходилось более 96% импорта как физическом, так и денежном выражении.

Поставки яблок в физическом выражении снизились на 17,9% до 629,6 тыс. тонн, в денежном – на 25,5% до 357,1 млн долларов. Наибольшие объемы поставок были из Молдовы и Сербии.

Импорт мандаринов и клементинов составил 622,7 тыс. тонн (+8,6%) и 456,5 млн долларов (+6,8%). Большая часть продукции шла из Марокко, Турции и Пакистана.

Крупнейшими экспортерами в Россию апельсинов в январе-ноябре 2019 года были Египет и Южная Африка. За отчетный период в Россию завезли 383,9 тыс. тонн апельсинов (-0,7%) на 248,9 млн долларов (-5,8%).

На 1,7% до 288,6 тыс. тонн снизился ввоз винограда, в денежном выражении он, напротив, вырос на 1,1% и составил 333,4 млн долларов. Наибольшие объемы шли из Турции, Узбекистана, Молдовы и Индии.

Груш было импортировано 215 тыс. тонн, на 15,1 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В денежном выражении поставки сократились на 8,3% до 176,4 млн долларов. БОльшая часть объема приходилась на Аргентину, Беларусь и Южную Африку.

Лимонов и лаймов было ввезено 202,4 тыс. тонн (+2,7%) на сумму 181,7 млн долларов (+4,9%). Основными поставщиками были Турция, Аргентина и Южная Африка.

Поставки персиков и нектаринов в физическом выражении снизились на 14,1% до 195,4 тыс. тонн, а в денежном увеличились на 1,8% до 211,7 млн долларов. Наибольшие объемы шли из Турции.

Импорт грейпфрутов составил 130,4 тыс. тонн (+10,6%) и 102,2 млн долларов (+11,5%). БОльшая часть поставок шла из Китая, Турции и Южной Африки.

Основным поставщиками вишни и черешни были Азербайджан, Турция и Молдова. За январь-ноябрь 2019 года их ввоз сократился в физическом выражении на 8,8% до 84 тыс. тонн, в денежном, напротив, увеличился на 10,8% до 136,7 млн долларов.

Поставки свежих и сушеных фруктов в Россию в январе-ноябре 2019 года осуществлялись из 77 стран. При этом основными странами-поставщиками были Эквадор и Турция.

Импорт из Эквадора за январь-ноябрь 2019 года составил 1,3 млн тонн свежих и сушеных фруктов, на 3,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В денежном выражении поставки снизились на 3,7% до 978,6 млн долларов. Практически весь объем приходится на бананы.

Поставки из Турции сократились на 9,6% до 663,6 тыс. тонн в физическом выражении и на 3,5% до 604,1 млн долларов в денежном. В ассортименте преобладают цитрусовые, виноград, персики и нектарины.