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Автоимпорт и автоэкспорт
20.01.2020

Автоимпорт и автоэкспорт


    • За январь-ноябрь 2019 года объемы импорта легковых автомобилей увеличились. Так, по данным ФТС РФ, по итогам отчетного периода легковых автомобилей импортировали на 3,2% больше, чем в 2018 году, – 276,2 тыс. единиц. Грузовых автомобилей ввезли на 13,7% больше, чем годом ранее, их количество составило 26,5 тыс. единиц.

    В денежном выражении импорт легковых автомобилей увеличился на 9,6% до 7,2 млрд долларов. Грузовых автомобилей ввезли на сумму порядка 1,8 млрд долларов – это на 2,2% меньше показателя 11 месяцев 2018 года.

    В ноябре импорт легкового транспорта по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года снизился на 0,4% (-3% к октябрю 2019 года), составив 25,6 тыс. единиц. В стоимостном выражении импорт легкового автотранспорта в ноябре составил 636 млн долларов (-9,2% к ноябрю 2018 года и -5,7% к октябрю 2019 года).

    Импорт грузовых автомобилей по итогам ноября 2019 года составил 3 тыс. единиц, что на 15,4% больше уровня и ноября 2018 года, и октября 2019 года. В стоимостном выражении импорт грузового транспорта в ноябре составил 160,7 млн долларов (-10,4% к ноябрю 2018 года и +9,8% к октябрю 2019 года).

    Российский экспорт легковых автомобилей по итогам 11 месяцев 2019 года составил 101,6 тыс. единиц – это на 20,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт грузовых автомобилей в январе-ноябре 2019 года в физическом выражении вырос на 0,8% до 12,7 тыс. единиц.

    В стоимостном выражении за 11 месяцев из России легковых автомобилей было вывезено на сумму более 1,48 млрд долларов, что на 27,2% больше аналогичного уровня 2018 года. Доходы от экспорта грузовых автомобилей также увеличились – на 8,1%, до 329,9 млн долларов.

    В ноябре российский экспорт легкового транспорта по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года снизился на 21,7% (-29,4% к октябрю 2019 года), составив 7,2 тыс. единиц. В стоимостном выражении экспорт в ноябре составил 112,6 млн долларов (-8,7% к ноябрю 2018 и -23,9% к октябрю 2019 года).

    Экспорт российских грузовых автомобилей по итогам ноября этого года составил 1,4 тыс. единиц, что на 6,7% ниже уровня аналогичного показателя 2018 года. По сравнению с предыдущим месяцем вывоз грузовых автомобилей увеличился на 16,7%. В стоимостном выражении ноябрьский экспорт грузового автотранспорта упал на 4,9% по сравнению с аналогичным уровнем 2018 года, составив 40,1 млн долларов (+31% к октябрю 2019 года).


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